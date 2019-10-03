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Bu haber 03 Ekim 2019 12:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Modacı Faruk Saraç Harran Üniversitesi’nin Konuğu Oldu

Harran Üniversitesi,bu yıl yeni başlayan öğrencileri için düzenlendiğioryantasyon programının üçüncü gününde modacı Faruk Saraç’ı ağırladı.

​Modacı Faruk Saraç Harran Üniversitesi’nin Konuğu Oldu

Osmanbey Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapılan etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Harran Üniversitesi tanıtım videosu gösterimi ile başladı.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, modacı Faruk Saraç, ses sanatçısı Zekeriya Ünlü,Rektör Yardımcıları, Dekanlar, öğretim elemanları ve Harran Üniversitesi’ni bu yıl kazanan öğrencilerin katıldığı program, RektörProf. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in açılış konuşması ile başladı.



 

Rektör Çelik: Hayatta başarılı olmanın sırrı bir konuya odaklanmaktır

Davetimizi geri çevirmeyip üniversite öğrencilerimize bugününü ayıran değerli Faruk Saraç Beye teşekkür ediyorum diyerek sözlerine başlayan Rektör Çelik, öğrencilere yönelik konuşmasında; “Üniversite bir taraftan araştırma kaynağı demektir.Üniversite inovasyon, yenilikçilik, girişimcilik demektir.Üniversite toplum sorunlarına çözüm üreten yer demektir. Üniversite aynı zamanda her türlü düşüncenin neşet ettiği bir ortamdır. Üniversite üretmektir ve sizin hayatınızda çok önemli bir yere sahip olan hayal kurmaktır. Üniversite aynı zamanda entelektüel kültür ve birikimi kazanacağınız yerdir.Hayatta başarılı olmanın sırrı bir konuya odaklanmaktır.İster işçi ister sağlık bilimci ister sosyal bilimci ister mühendis ya da doktor olun fark etmiyor.Hayatta başarılı olmanız için mutlaka bir konuya odaklanmanız gerekir ve o konunun köküne inip onu dantel gibi işlemeniz gerekir” dedi.



 

Saraç: Gençleri çok seviyoruz sizler bizim geleceğimizsiniz

Urfa’da doğup büyüdüğünü söyleyen ve bugünkü birikimlerinin temelinde Urfa kültürünün çok önemli bir yer tuttuğunu belirten modacı Faruk Saraç; “Bugün burada meslek yüksekokulu talebeleriyle sohbet toplantısı yapacağımı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Çünkü benim de adımı taşıyan meslek yüksekokulunda sizin gibi kalifiye elemanları yetiştiriyoruz. Okulumun girişinde bir sözüm yazılıdır; ‘Sonsuzluktur insan,
yeteneklerinin, isteklerinin, yapabileceklerinin sınırı olmayan.Akıldır insan,
Soran, arayan keşfeden ve ulaşan’. Akıl çok önemli bir şey yürek çok güzel bir şeydir. 







 

Bizim tecrübemiz sermayemizdir

Bugün 20-25 yaşlarındasınız, istekleriniz var, 30’da olacak, 40 yaşına geldiğinizde de mutlaka farklıistekleriniz olacaktır.Ben neyi iyi yaparım diye kendimizisorgulamalıyız.Herkesin bir becerisi muhakkak vardır ama yeteneği geliştirmek zaman ister, ben hep söylerim:‘tecrübe sermayedir’.Bazı insanlar sermayeyi para olarak görüyor.Tecrübe çok önemlidir. 
Bana göre hayat sevdiklerimizle olduğumuz kadardır.Sevdiğiniz insana çok değer verin.Sevdiğinize o kadar güzel sarılın ki o sizin her şeyiniz olsun.Çünkü hayat onunla beraber var.  Etrafımızdabirçok insan var, ama sevdiğimiz insanla hayatı paylaşmak çok daha güzeldir” diye konuşarak tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
Öğrencilerle aynı havayı teneffüs etmekten çok mutlu olduğunu belirten ses sanatçısı Zekeriya Ünlü;“Rektör Hocamızla konuştuk. Üniversitemizde Müzik Bölümü var. Hepsi birbirinden yetenekli arkadaşlar.TRT ile bir gerekli görüşmeler gerçekleştirilirse söz veriyorum, burada sizlerle beraber bir sıra gecesi yaparız” dedi. 



Editör: Ahmet Şen 
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