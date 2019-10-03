​Türkiye’ye Tatile Gelmişti! Kaybolan Genci Bulana 10 Bin TL Ödül

22 Aylık Izdırap

DNA Eşleşmedi

10 Bin Lira Ödül

Kahramanmaraşlı Bozdoğan ailesi, 28 yıl önce çalışmaya gittikleri Avusturya'ya yerleşti. 57 yaşındaki Kadir ve 54 yaşındaki Elif Bozdoğan'ın 3 çocuğu dünyaya geldi. Çocukları Avusturya'da dünyaya geldiği için çifte vatandaş oldu. Gurbette işçi olarak çalışan baba Bozdoğan çocuklarını okutup büyüttü.Bozdoğan çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ve fırıncılık yapan 23 yaşındaki Hacı Bayram Bozdoğan, 2017 yılının eylül ayında "Türkiye'ye tatile gidiyorum" diyerek evden çıktı. Bozdoğan, bir süre sonra telefonda görüştüğü ailesine "Ben Almanya'ya çalışmaya gidiyorum" dedi. Ailesiyle 29 Ocak 2018'e kadar telefonla irtibat kuran Bozdoğan'dan bu tarihten sonra haber alınamadı.Aile, çocuklarından haber alamayınca onu bulmak için önce Almanya'da araştırma yaptı. Ancak burada izine rastlamayınca Türkiye'ye geldi. Yapılan araştırma sonunda Türkiye'ye İstanbul'dan giriş yaptığı, en son ise Mersin'de görüldüğü tespit edildi. Aile şimdi Avusturya'da yaşamlarını bırakıp Türkiye'de il il oğullarını arıyor ancak aradan 22 ay geçmesine rağmen oğullarından hiçbir haber alamadılar.Adana’da yakınlarının evine gelen anne Elif Bozdoğan, “Yavrum ne olursun çık gel senin hayatından endişe ediyoruz, bütün akrabaların seni arıyor. Biz artık çok korkuyoruz. Biz senin yaşadığını öğrenelim yeter. 22 ay ızdırap gibi geçti. Artık dön gel. Senin sesini duyayım o bana yeter. Sen yeter ki yaşıyor ol nasıl istiyorsan öyle yaşa" diye ağladı.Baba Bozdoğan ise oğluyla en son 29 Ocak 2018'te görüştüklerini, o günden bu yana haber alamadıklarını, her yerde aramalarına rağmen bir türlü bulamadıklarını belirterek, "Biz Avusturya'da yaşıyoruz oğlumu bulmak için için sürekli ücretsiz izin alıp buraya geliyorum. Ama bir türlü bir arpa boyu yol alamadık. Yetkililerden oğlumun bulunmasını istiyorum" dedi.Oğlunun ölmediği yönünde umutlarının arttığını anlatan baba Bozdoğan, "Oğlumun bulunması için mahkeme kararıyla DNA örneği bile verdim. Türkiye'nin her tarafında kimliksiz cesetlerin DNA ile eşleşip eşleşmediğine bakıldı. Ancak hiçbiriyle eşleşmedi. Bu da bizde yaşadığı ümidini artırdı. Ancak hayatından çok endişe ediyoruz. Eğer oğlum yaşıyorsan bize bir 'alo' de sesini duyalım bir bu yeter. Ondan sonra nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşa. Yeter ki biz senin yaşadığını nefes aldığını bilelim" diye konuştu.Baba Bozdoğan polisin ve yetkili mercilerin oğlunu bulmak için çok uğraştığını ancak bir türlü bulamadığını, artık ümitlerinin tükenmek üzere olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:"O benim en küçük oğlum. Ben onu bulmak istiyorum. Eğer oğlumu gören birisi olursa bunu da polise ya da bize bildirirse ödül vereceğim. Verilen ihbar doğru çıkarsa o arkadaşa 10 bin lira vereceğim. Bize vereceği bilgiye göre bu para arta da bilir."Editör: Ahmet Şen