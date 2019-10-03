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Bu haber 03 Ekim 2019 20:30:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Facebook'a Milyon Liralık Ceza! 280 Bin Türkçe Kullanıcının Bilgileri İhlal Edildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook'a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası verdi. Facebook'u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcı bu ihlalden etkinlendi

​Facebook'a Milyon Liralık Ceza! 280 Bin Türkçe Kullanıcının Bilgileri İhlal Edildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook’ta inceleme yaptı. Kurulun yaptığı inceleme sonucunda, veri ihlalinin Facebook sisteminin birbirinden farklı 3 özelliği olan "başkasının gözünden gör", "doğum günü kutlayıcı" ve "video yükleyici"nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan dolayı kişisel verilerin korunmadığı belirledi.


 

Birçok Hesap Etkilendi

Kurul, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook'ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500'e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti.


 

280 bin Facebook Türkçe Kullanıcısı da  ihlalden etkilendi

Facebook'u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiği belirlenirken, Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için Kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirleyerek, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'u 1 milyon 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı.




Editör: Ahmet Şen
 
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Teknoloji
​Facebook'a Milyon Liralık Ceza! 280 Bin Türkçe Kullanıcının Bilgileri İhlal Edildi
​Facebook'a Milyon Liralık Ceza! 280 Bin Türkçe Kullanıcının Bilgileri İhlal Edildi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook'a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası verdi. Facebook'u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcı bu ihlalden etkinlendi
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