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Bu haber 03 Ekim 2019 22:30:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Jandarma, Pencereden Düşen Çocuk için Helikopter Talep Etti

Pencereden düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

​Jandarma, Pencereden Düşen Çocuk için Helikopter Talep Etti

Olay, Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı 94. Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi. 


 

1 Buçuk Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki Yusuf Eroğlu, ikinci kattaki evlerinin penceresinden dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumu fark eden ailenin haber vermesi üzerine küçük çocuk ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

 

Jandarma Helikopter Talep Etti

Bu sırada Tunceli'ye sevk edilmesi planlanan çocuk için jandarmadan helikopter talep edildi. Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle alınan küçük Yusuf, Tunceli'ye getirilerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 





Editör: Ahmet Şen 
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​Jandarma, Pencereden Düşen Çocuk için Helikopter Talep Etti
​Jandarma, Pencereden Düşen Çocuk için Helikopter Talep Etti
Pencereden düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
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