Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 03 Ekim 2019 11:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Elektronik Sigaranın Ülkeye Girişi Yasaklanıyor! Fahri Sigara Denetçiliği Geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigarayla ilgili yeni bir çalışma olduğunu belirterek ''Vatandaşın da katılımını sağlamak üzere, fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz. Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz'' dedi. Koca, elektronik sigarayla ilgili de, ''Ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz'' açıklamasında bulundu.

​Elektronik Sigaranın Ülkeye Girişi Yasaklanıyor! Fahri Sigara Denetçiliği Geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılının başlangıcı dolayısıyla verilen resepsiyonda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigarayla ilgili yeni bir çalışma olduğunu belirtti.



 

Bakan Koca: Fahri Sigara Denetçiliğini Getiriyoruz

Koca, "Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Yarı açılır-kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak. Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere, fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz. Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme, ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi" ifadelerini kullandı.



 

İçme Sularıyla İlgili Tektikler Yapılıyor

Bakan Koca, Ankara'daki hastanelerde ishal vakalarına ilişkin ise, ''İçme sularıyla ilgili belli aralıklarla birtakım tetkikler yapıyoruz. Son dönem bu hastalıkların olması nedeniyle tekrar tetkikleri genişlettik. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığını, gelen hastaların sıklığında, sayısında geçen yıla göre ciddi, anlamlı bir farklılık olmadığını gördük." açıklamasında bulundu.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
​Elektronik Sigaranın Ülkeye Girişi Yasaklanıyor! Fahri Sigara Denetçiliği Geliyor
​Elektronik Sigaranın Ülkeye Girişi Yasaklanıyor! Fahri Sigara Denetçiliği Geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigarayla ilgili yeni bir çalışma olduğunu belirterek ''Vatandaşın da katılımını sağlamak üzere, fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz. Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz'' dedi. Koca, elektronik sigarayla ilgili de, ''Ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz'' açıklamasında bulundu.
Her Gün Kullanıyoruz! Paralara Dikkat!
Her Gün Kullanıyoruz! Paralara Dikkat!
Para üzerinde araştırmalar yapan uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların bir çoğunun parayla bulaştığını tespit etti.
​63 Bin Çocuğa Tarihi Geçmiş Aşı Yapıldı! Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı
​63 Bin Çocuğa Tarihi Geçmiş Aşı Yapıldı! Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı
Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı 2018 denetim raporu yayınlandı. Aşı Takip Sistemi'ndeki eksik ve hatalara dikkat çeken Sayıştay denetçilere Sağlık Bakanlığı'nın verdiği cevap bir skandalı da ortaya çıkardı. Tarihi geçilmiş 72 bin aşı 63 bin çocuğa yapıldı.
​Yaşı Küçük Olanlar da Var! 30 Kur’an Kursu Öğrencisi İçtikleri Sudan Zehirlendi
​Yaşı Küçük Olanlar da Var! 30 Kur’an Kursu Öğrencisi İçtikleri Sudan Zehirlendi
Yatılı erkek Kur'an kursunda eğitim gören 30 çocuk, içtikleri sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.
​Urfa Tereyağı Çok Sağlıklı Diyen Canan Karatay: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum dedi
​Urfa Tereyağı Çok Sağlıklı Diyen Canan Karatay: Doğal beslendiğim için genç ve sağlıklı görünüyorum dedi
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hakiki zeytinyağının kilo verdirdiğini belirterek, "Hareket ederim, tereyağı ve zeytinyağı tüketirim. Doğal beslenmemden dolayı genç ve sağlıklı görünüyorum" dedi.
4. Kez Kansere Yakalanan Neslican Tay, Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
4. Kez Kansere Yakalanan Neslican Tay, Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
​ 19 yaşında kanserle tanışan ve bu yolda bacağını kaybeden, sosyal medyadan tanıdığımız Neslican Tay 4. Kez kansere yakalanarak yoğun bakıma kaldırıldı.
RTÜK, Cinsel İçerikli İlaçlara El Attı
RTÜK, Cinsel İçerikli İlaçlara El Attı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), toplum sağlığını tehdit eden yanıltıcı yayınlara ilişkin son 3 yılda 165 kez para cezası verildiğini açıkladı. RTÜK, özellikle cinsel içerikli ve bitkisel olduğu söylenen ilaçların halkın manevi değerlerini istismar ettiği gerekçesiyle bu tarz ilaçları pazarlayanlara ceza yağdıracağını da duyurdu.
Hıçkırığa İyi Gelen 7 Yöntem
Hıçkırığa İyi Gelen 7 Yöntem
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, "Uzun süre devam eden hıçkırık başka hastalıkların habercisi olabilir. Hıçkırık için buruna sirke çekmek, limon veya amonyak gibi keskin kokulu bir maddeyi koklamak, hızlı nefes alıp vermek, derin bir nefes alıp soluğumuzu tutmak, buz yutmak veya buzlu su içmek gibi yöntemler uygulanmalı" dedi.
​Çöpte Buldukları Antidepresan İlaçları İçen 4 Çocuk Hastanelik Oldu
​Çöpte Buldukları Antidepresan İlaçları İçen 4 Çocuk Hastanelik Oldu
Çöpte buldukları antidepresan ilaçlarını içen ikisi kardeş yaşları 4 ile 7 arasından değişen 4 çocuk zehirlendi. Zehirlenen çocuklar Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı
Kurban Bayramı Öncesi Küçükbaş Hayvanlarda Veba Şüphesi! 20 Mahalle Karantinaya Alındı
Küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi ile 20 mahalle karantina altına alındı. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
​Ucuz Etin Yahnisi Felaket getirdi! 45 Kişi Yedikleri Dönerden Zehirlendi
​Ucuz Etin Yahnisi Felaket getirdi! 45 Kişi Yedikleri Dönerden Zehirlendi
Dönerden zehirledikleri iddiasıyla 45 kişi hastaneye kaldırıldı. hastaneye kaldırılanların gün içinde ne yedikleri sorulduğunda 'Döner yedim' cevabı oldu.
​Uyuyor Ama Dinlenemiyorsanız Dikkat
​Uyuyor Ama Dinlenemiyorsanız Dikkat
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, psikolojik rahatsızlıkların uykunun hem kalitesini hem de süresini olumsuz etkilediğini söyledi.
​Modacı Faruk Saraç Harran Üniversitesi’nin Konuğu Oldu
​Modacı Faruk Saraç Harran Üniversitesi’nin Konuğu Oldu
​Elektronik Sigaranın Ülkeye Girişi Yasaklanıyor! Fahri Sigara Denetçiliği Geliyor
​Elektronik Sigaranın Ülkeye Girişi Yasaklanıyor! Fahri Sigara Denetçiliği Geliyor
​Türk Vatandaşları Uyarıldı! Irak'a Seyahat Etmeyin
​Türk Vatandaşları Uyarıldı! Irak'a Seyahat Etmeyin
​Komşusunun Mezarını Kazıyordu, Birlikte Toprağa Verildiler
​Komşusunun Mezarını Kazıyordu, Birlikte Toprağa Verildiler
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:55
Güneş
06:14
Öğle
12:19
İkindi
15:38
Akşam
18:14
Yatsı
19:28
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿