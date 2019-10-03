Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 03 Ekim 2019 08:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Sokak Ortasında Korkunç Cinayet

Bir kişi sokakta başından ve vücudundan tabancayla vurularak öldürüldü.

​Sokak Ortasında Korkunç Cinayet

Edinilen bilgiye göre, olay Adana’ nın Seyhan ilçesi, Dumlupınar Mahallesi 38023 Sokak'ta meydana geldi. 

 

Sabah tartıştı Akşam Üstü Öldürdü

İddiaya göre, sabah saatlerinde Eray Demir Keskin akrabaları ile tartıştı. Tartışma sokakta bulunan vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı. Saat 16.00 sıralarında ise Eray Demir Keskin sokakta olduğu sırada yanına yaklaşan motosikletli iki şahsın tabanca ile ateş açması sonucu başından ve vücudundan yaralandı. Motosikletli şahıslar tabancayı bir evin bahçesine atıp kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Bu arada olay yerine yakın bir kahvehanenin de bütün camları kırıldı. Olay yerine gelen polis, zanlıları ve kahvehaneye zarar veren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Özel bir hastaneye kaldırılan Eray Demir Keskin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



 

Polisin çalışmasını film izler gibi izlediler

Bu arada, cinayetin işlendiği sokakta meraklı vatandaşlar polisin çalışmasını film izler gibi izlediler. Balkon ve damlara çıkan vatandaşlar olay yerini görmek için birbiriyle yarıştı. Bir kadının kucağına çocuğunu alarak kanlı sokağı gülerek izletmesi dikkat çekti.
Polis, zanlıların ismini belirleyip yakalamak için mahalleyi abluka altına alıp operasyon başlattı.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Sokak Ortasında Korkunç Cinayet
​Sokak Ortasında Korkunç Cinayet
Bir kişi sokakta başından ve vücudundan tabancayla vurularak öldürüldü.
​Belediyede Hareketli Dakikalar! Belediye Başkan Yardımcısı Rehin Alındı
​Belediyede Hareketli Dakikalar! Belediye Başkan Yardımcısı Rehin Alındı
Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı.
Çöpte Bulunan Bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne Gönderildi
Çöpte Bulunan Bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne Gönderildi
Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde evlilik dışı dünyaya geldiği iddia edilen ve ailesi tarafından çöp konteynerine bırakılan bebek, tedavisinin ardından Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gönderildi.
Otoyolda Arabadan Silah Çıkarmıştı! O Fotoğrafıın Sırrı Çözüldü
Otoyolda Arabadan Silah Çıkarmıştı! O Fotoğrafıın Sırrı Çözüldü
​ Seyir halindeki bir aracın camından dışarı uzatılan silah tepkiye neden olmuştu. Polis ekipleri incelemenin ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan incelemede silahın arabada bulunan çocuğa ait boncuk tabanca olarak bilinen oyuncak silah olduğu ortaya çıktı.
​50 Lira İçin Genç Çocuğu Öldürmüştü! Ölen Çocuk da Oradaydı
​50 Lira İçin Genç Çocuğu Öldürmüştü! Ölen Çocuk da Oradaydı
50 lira için 19 yaşındaki bir genci öldüren sanık, uyuşturucu kullandığını, parasını verdiği uyuşturucuyu alamayınca cinayeti işlediğini söyledi.
​Tütün Öyle Mi Sarılır Kavgası! 1 Ölü 3 Yaralı
​Tütün Öyle Mi Sarılır Kavgası! 1 Ölü 3 Yaralı
Gece saatlerinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
​14 Yaşındaki Çocuk Tecavüz Sonucu Hamile Kaldığı Çocuğu Poşete Koyup Gömdü
​14 Yaşındaki Çocuk Tecavüz Sonucu Hamile Kaldığı Çocuğu Poşete Koyup Gömdü
Cinsel istismar sonucu hamile kalıp evde doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna ait 7 aylık bebek mezarlıkta gömülü halde bulundu. Olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.
​Polise Bombalı Saldırı Düzenleyen Teröristler Öldürüldü! İşte O Görüntüler
​Polise Bombalı Saldırı Düzenleyen Teröristler Öldürüldü! İşte O Görüntüler
İçişleri Bakanlığı, Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li teröristin Eskişehir’de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
​Tartıştığı Eşini Falçata İle Öldürdü
​Tartıştığı Eşini Falçata İle Öldürdü
Eyüpsultan’da tartıştığı eşini falçata ile öldüren şahıs, polisi arayarak cinayeti itiraf etti. Olaydan 2 gün sonra polisi arayarak eşimi öldürdüm diyen zanlı Özgür Ecrim, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
​Uçuruma Düşen Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralı
​Uçuruma Düşen Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralı
Kestane toplamak isteyen baba ile oğlu uçuruma düştü. Uçuruma düşen baba öldü, oğlu ise ağır yaralandı.
​Polise Bombalı Saldırı Öncesi Peruklu Keşif
​Polise Bombalı Saldırı Öncesi Peruklu Keşif
Adana'da özel harekat polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki teröristten birinin saldırı öncesi peruk takarak keşif yaptığı ortaya çıktı.
​13 yıl önce kaybolan adamın cesedi iş makinesi ile aranıyor
​13 yıl önce kaybolan adamın cesedi iş makinesi ile aranıyor
13 yıl önce kaybolduğu bilinen Mehmet Yobaz'ın dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen A.A. (50) ve ilişki yaşadığı E.P. (62) tarafından yaklaşık 1 ay boyunca ilaç verilip zehirledikten sonra balta ile başı kesilerek öldürüldüğü iddia edildi. İhbar üzerine iş makinesi ile mahallede polis tarafından kazı çalışması başlatılarak ceset aranmaya başlandı.
​Modacı Faruk Saraç Harran Üniversitesi’nin Konuğu Oldu
​Modacı Faruk Saraç Harran Üniversitesi’nin Konuğu Oldu
​Elektronik Sigaranın Ülkeye Girişi Yasaklanıyor! Fahri Sigara Denetçiliği Geliyor
​Elektronik Sigaranın Ülkeye Girişi Yasaklanıyor! Fahri Sigara Denetçiliği Geliyor
​Türk Vatandaşları Uyarıldı! Irak'a Seyahat Etmeyin
​Türk Vatandaşları Uyarıldı! Irak'a Seyahat Etmeyin
​Komşusunun Mezarını Kazıyordu, Birlikte Toprağa Verildiler
​Komşusunun Mezarını Kazıyordu, Birlikte Toprağa Verildiler
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:55
Güneş
06:14
Öğle
12:19
İkindi
15:38
Akşam
18:14
Yatsı
19:28
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿