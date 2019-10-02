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Bu haber 02 Ekim 2019 20:44:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Kaymakam Aydoğan, Yaya Geçidi Nöbetinde

Haliliye Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Sayın Osman AYDOĞAN, “Yaya Geçidi Nöbeti” etkinliğine katıldı.

​Kaymakam Aydoğan, Yaya Geçidi Nöbetinde

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74’üncü maddesine 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle; “sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar” hükmü getirilmiştir.
        


Bu düzenlemeden hareketle; İçişleri Bakanlığımızca 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” olarak ilan edilmiş Bakanlık talimatı doğrultusunda “Devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek”  ülke genelinde eş zamanlı Haliliye Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Sayın Osman AYDOĞAN öncülüğünde kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımı  ile  yaya güvenliğini sağlamak üzere “Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek”amacıyla başta okullarımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde   “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganıyla 02 Ekim 2019Çarşamba günü13:00–15:00saatleri arasında “Yaya Geçidi Nöbeti” farkındalık etkinliği düzenlendi.



Söz konusu etkinlikte Haliliye Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Sayın Osman AYDOĞAN öncülüğünde okul önlerinde, yaya geçitlerinde, kavşak giriş ve çıkışlarında,
Yaya önceliğinin yaşam önceliği ile eşdeğer olduğu,
Sağlıklı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması,
Toplumun yaya önceliği konusunda bilinçlenmesi,
İnsan hayatının her şeyin önünde tutulması konularında farkındalığın artırılması için sürücülere broşürler dağıtıldı. Sürücülere konu hakkında bilgiler verildi.





Editör: Ahmet Şen 
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​Kaymakam Aydoğan, Yaya Geçidi Nöbetinde
​Kaymakam Aydoğan, Yaya Geçidi Nöbetinde
Haliliye Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Sayın Osman AYDOĞAN, “Yaya Geçidi Nöbeti” etkinliğine katıldı.
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