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Bu haber 02 Ekim 2019 21:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

​Sayıştay Harran Üniversitesi’ni Uyardı! Üniversitede Neden İki Genel Sekreter Var?

Harran Üniversitesinde iki genel sekreterin çalıştırılması Sayıştay'dan uyarı yemelerine sebep oldu.

​Sayıştay Harran Üniversitesi’ni Uyardı! Üniversitede Neden İki Genel Sekreter Var?

SOL Haber’de yayınlanan habere göre; Harran Üniversitesi’nde ise kurum bünyesinde biri fiili, biri resmi olmak üzere iki genel sekreter bulunduğu öğrenildi. Resmi genel sekreter başka bir görevle vazifelendirilirken, Personel Daire Başkanlığı kadrosundan birinin Genel Sekreter yapıldığı anlaşıldı. 


 

Sayıştay Uyardı

Sayıştay bu durumla ilgili de şu uyarıyı yaptı: “Bir tane kadro olmasına rağmen uygulamada biri fiili diğeri ise resmi olmak üzere iki Genel Sekreter'in görev yapması, mümkün görünmemektedir. Üniversitelerde sadece bir tane Genel Sekreter'in bulunması hem mevzuatın getirdiği bir zorunluluk hem de kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının gereğidir.”




Editör: Ahmet Şen 
 
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