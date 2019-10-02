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Bu haber 02 Ekim 2019 23:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Belediyede Hareketli Dakikalar! Belediye Başkan Yardımcısı Rehin Alındı

Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı.

​Belediyede Hareketli Dakikalar! Belediye Başkan Yardımcısı Rehin Alındı

Alınan bilgiye göre, Bursa Gemlik'te daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B. saat 16.00 sıralarında silahla imar ve inşaat işlerinden sorumlu Zeynep Serintürk'ün odasına girerek silahla rehin aldı. 


 

Belediye Başkanı Kapıyı Kırarak İçeri Girdi

Durumdan haberi olan CHP'li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kapıyı kırarak içeri girdiğinde zanlıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına aldılar.





 

Zanlı Belediye Binasına Silahla Nasıl Girdi?

Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, zanlının belediye binasına silahla nasıl girdiği, amacının ne olduğu ise araştırılıyor.
 



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Belediyede Hareketli Dakikalar! Belediye Başkan Yardımcısı Rehin Alındı
​Belediyede Hareketli Dakikalar! Belediye Başkan Yardımcısı Rehin Alındı
Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı.
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