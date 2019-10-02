Çöpte Bulunan Bebek Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne Gönderildi

Çöp Konteynerine Terk Edilen Erkek Bebeği Ekiplere Teslim Edildi

Edinilen bilgiye göre, Kozan Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ekipleri, bugün ailesi tarafından çöp konteynerine terk edilen erkek bebeği teslim almak üzere Kozan Devlet Hastanesi’ne geldi. Bakımı yapılan bebek hastane yetkilileri tarafından ekiplere teslim edilerek Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilmek üzere uğurlandı.Öte yandan, bebeğin annesi olduğu iddia edilen M.K.'nin (19) ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.Editör: Kübra Demir