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Bu haber 02 Ekim 2019 18:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Deprem Korkusu! Belediye Çalışanı Pencereden Atlamaya Çalıştı

Avcılar'da dün belediyede çalışan bir kadın deprem olduğunu sanınca cama çıkarak atlamaya çalışmıştı. Yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

​Deprem Korkusu! Belediye Çalışanı Pencereden Atlamaya Çalıştı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Avcılar Belediyesinde meydana geldi. 


 

Kontrollü Olarak Aşağıya İndirildi

İddiaya göre, büro içinde bir anda eşyanın sallanmasını deprem sanan kadın çalışan kendini camın önüne attı. Camın önündeki çıkıntıya ayaklarını koyan K.K. atlamaya kalkıştığı esnada diğer çalışanlar duruma engel oldu. Yaşanan olay sonrası ikna edilen K.K. binanın girişinde bekleyenler tarafından kontrollü olarak yere indirildi. Olay anına ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde K.K.'nın camın önündeki çıkıntının üzerinde durduğu, diğer belediye çalışanlarının kadını ikna ederek kontrollü olarak aşağı indirdiği görülüyor.




Editör: Ahmet Şen 
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​Deprem Korkusu! Belediye Çalışanı Pencereden Atlamaya Çalıştı
​Deprem Korkusu! Belediye Çalışanı Pencereden Atlamaya Çalıştı
Avcılar'da dün belediyede çalışan bir kadın deprem olduğunu sanınca cama çıkarak atlamaya çalışmıştı. Yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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