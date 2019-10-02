​BAŞKAN ÖZYAVUZ, HARRAN’DA ÇAMURLU YOL KALMAYACAK

Harran ilçesinde belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların isteklerini bir bir dinleyerek, notlarını alan yetkililer turizm, eğitim, üstyapı, sosyal ve park çalışmalarının yanında ilçe genelinde revize edilmesi gereken yollarda asfalt serim çalışmalarına başlandı.Sugeldi Mahalle Muhtarı İbrahim Aydar yaptığı açıklamada; Sayın Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz’un Harran ilçesine bağlı bütün mahallelerde ki sıkıntıları tespit ederek, çözüme kavuşturuyor. Bu görmüş olduğunuz görüntülerde de verilen sözlerin havada değil sahalarda gerçek anlamıyla tutulduğunu görüyoruz. Genç Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizleri çamurlu yollardan kurtardı. Varolsun sağolsun. Dedi.Merkez ve kırsal mahallelerde devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz; Biz göreve geldiğimiz günden bu yana merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmayacağımızın, bütün mahallelerimize eşit hizmet ilkesiyle yaklaşacağımızın sözünü vermiştik. Seçimden sonra geçen bu 6 aylık sürede projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık.Başkan Özyavuz; Sonbahar aylarını yavaş yavaş geride bırakırken artık önümüzdeki kış aylarına yaklaşıyoruz. Bu aylarda vatandaşlarımızın yollarda mağduriyet yaşamaması için Sugeldi, Bulgurlu, Umutlu Erdemli, Yakın yol, Aydüştü Aslan kuyusu, altılı, soylu mahallelerimizde grup yollarında asfalt serme çalışmasını başlattık.Belediye ekiplerimiz ilçe genelindeki hummalı çalışmalarını merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin sürdürüyor. Bir yandan yol açma ve stabilize çalışmalarını yürütürken diğer yandan parke ve bakım onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bizim tek amacımız Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve modern bir kent inşa etmektir. “ Dedi.Editör: Ahmet Şen