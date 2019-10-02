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Bu haber 02 Ekim 2019 14:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

Her Gün Kullanıyoruz! Paralara Dikkat!

Para üzerinde araştırmalar yapan uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların bir çoğunun parayla bulaştığını tespit etti.

Her Gün Kullanıyoruz! Paralara Dikkat!

Paraların insandan insana bakteri bulaştırdığı üzerine araştırmalar yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, paraların insandan insana bakteri taşıyıp bulaşıcı hastalıkları bulaştırdığını söyledi. Yaptığı araştırmayla alakalı açıklama yapan Tayar, "Hayatta hijyenik tedbirler bizi hastalıklardan koruyan en önemli koruyucu tedbirdir. Biz klasik olarak sabah kalkınca tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi yıkarız, lakin unuttuğumuz bir şey vardır; yıkanan elimiz gün içerisinde dokunduğumuz bir çok yerden mikroorganizma alabilir. Göz ardı ettiğimiz bulaşma kaynağı da paralardır. Kağıt ve bozuk paralar günlük çok fazla el değiştirir. Alışverişte ve yaptığımız bir çok harcamada paralara dokunuruz.



 

Mikroorganizmaların Canlı Kalma Durumu Var 

Bizden önce herhangi bir kişi elini yıkamadıysa veya herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahipse elimize aldığımız bozuk parayla bakteriyi alırız. Eğer paraya dokunan kişi tuvaletten çıktıktan sonra elini yıkamayan birisiyse, onun bağırsağındaki mikro organizmalar, elimize aldığımız para yoluyla bize geçer. Karşı tarafın bulaşıcı bir hastalığı varsa bu hastalık da para yoluyla elimize geçer. Bu mikroorganizmaların paralar üzerinde canlı kalma süreleri ve hastalık yapabilme güçleri çocuklar, hamileler, hastalar ve bağışıklık güçleri düşük olan kişilerde daha etkilidir" dedi.




 

Elleri yıkamak hastalıklardan korur

Mevsim değişikliğinde havaların sıcak ve soğuk gitmesi sebebiyle vücudumuza mikroorganizmaları paraların taşıdığını aktaran Tayar, "Küçük çocuklar parayla temas etmeleri halinde daha çok bakteri alır. Bu konuda yapabileceğimiz en iyi tedbir çocuklara hijyen eğitimi vermektir. Kredi kartı kullanmak bir avantaj, paraya dokunmamış olursunuz. Günlük hayatta paraya dokunmamız söz konusuysa hijyene dikkat edilmeli, özellikle gıda alışverişi yaptığımız yerlerde daha dikkatli olmak gerekir. Gıdayla uğraşan kişi paraya dokunup sonra sizin yediğiniz gıdaya dokunacak. Bugün ilmen ispatlanmıştır ki, bozuk paranın üzerindeki bakteri sayısı santimetrede 26 bine kadar çıkıyor. Evinizde kullandığınız klozet kapağının üzerindeki bakteri sayıları bozuk paradan ve kullandığınız cep telefonundan çok daha az bakteri sayısına sahiptir. El yıkamaya çok dikkat etmelidir' şeklinde konuştu.





Editör: Ahmet Şen 

 

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Sağlık
Her Gün Kullanıyoruz! Paralara Dikkat!
Her Gün Kullanıyoruz! Paralara Dikkat!
Para üzerinde araştırmalar yapan uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların bir çoğunun parayla bulaştığını tespit etti.
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