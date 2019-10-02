​Tütün Öyle Mi Sarılır Kavgası! 1 Ölü 3 Yaralı

Arkadaşını Yerde Kanlar İçinde Görünce Karşılık Verdiler

Tütün Sarma Kavgasında 1 Ölü 3 Yaralı

Olay, gece 02.00 sıralarında Konya’nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak'ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Sertaç E. (38) emlakçı arkadaşının iş yerine gitti. Bu sırada sokak üzerinde kahvehane işleten Murat Yağcı (36) da komşu dükkan emlakçının yanına gitti. Burada karşılaşan Murat Yağcı ile Sertaç E. arasında türün sarma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Sertaç E. iş yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra geri döndü. Sertaç E., yanında getirdiği silahla Murat Yağcı'ya ateş ederek göğsünden yaraladı.Kanlar içinde yere yığılan Murat Yağcı'yı gören Ertekin K. (39) ve Hasan B.'de (25) Sertaç Ç.'ye ateş açarak karşılık verdi. Çıkan silahlı kavgada Sertaç E., vücudunun çeşitli yerlerinden, Murat Yağcı'nın yakını Hasan B. ile yoldan geçen Tunahan Y., bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Göğsünden vurularak ağır yaralanan Murat Yağcı kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Sertaç E. ve Murat Yağcı'nın yakınlarından Ertekin K. ile Hasan B., hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen