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Bu haber 02 Ekim 2019 10:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Polise Bombalı Saldırı Düzenleyen Teröristler Öldürüldü! İşte O Görüntüler

İçişleri Bakanlığı, Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li teröristin Eskişehir’de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

​Polise Bombalı Saldırı Düzenleyen Teröristler Öldürüldü! İşte O Görüntüler

Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servise bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li terörist, polis ekipleri tarafından Eskişehir'de düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi. 







 

2 MLKP’li Terörist Öldürüldü

Geçtiğimiz günlerde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Bu kapsamda Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'ta kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.





 

İçişleri Bakanlığı konuyla ilişkin açıklama yaptı

İçişleri Bakanlığından yapılan açılamada, “Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir” denildi.








Editör: Ahmet Şen  
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