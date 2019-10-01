​Haliliye Kaymakamı Metin Esen Çamlıdere Mahallesinde Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Yapılan toplantıda mahalle muhtarlarından Şanlıurfa Valiliğince başlatılan ve 11 Milyon fidan dikimini hedef alan “Zeytin Temalı Yemyeşil Şanlıurfa Projesi” için destek isteyen Kaymakam Esen; okul bahçeleri başta olmak üzere, cami, taziye evleri, mahalle boşlukları, mahalle içi yol kenarlarına fidan dikme hedeflerinin olduğu, kırsalda yaşayan vatandaşlardan tek taleplerinin bu fidanlara sahip çıkmaları olduğunu ifade etti. Kaymakam Esen; özellikle mera ve hazine alanlarının usulsüz kullanımı, bu alanlara yapılan işgal ve tecavüzlerin sonlandırılması ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda mahalle muhtarlarından yapılan çalışmalara destek olunmasını istedi.Kırsal mahallelerin yol, su ve benzeri yatırım ve hizmetleri konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat amaçlarının tüm kırsal mahallelerinin belli bir program doğrultusunda sorunlarına çözüm bulmak olduğunu ifade etti.Toplantının sonunda muhtarların sorun ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Esen, dile getirilen tüm sorunların tek tek not alındığını, ilgili kurum veya kuruluşlara yazılacağını ve sonucundan Mahalle Muhtarlığının yazı ile bilgilendirileceğini ifade ederek, devletin bütün kurumlarıyla sorunların çözümünde aktif davranacağını sözlerine ekledi. Muhtarlarla yapılan toplantının ardından Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Kaymakam Esen ve beraberindekiler okul öğretmenleriyle bir araya gelerek okulda yapılan çalışmaları dinledi ve özverili çalışmalarından dolayı başta okul müdürü olmak üzere bütün öğretmenlere teşekkür etti. Kaymakam Metin Esen’e Çamlıdere Mahallesi ziyaretlerinde; Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile İlçe İdare Şube Başkanları eşlik ettiler.Editör: Ahmet Şen