Siverek Belediyesi’nde Yolsuzluk İddiası!

Siverek Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ali Çiftel, Siverek Belediyesi’nde ikinci kez iptal edilen temizlik ihalesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çiftel, yaptığı açıklamada; “05 /09/2019 Tarihinde yapılmak istenen Temizlik ihalesine yolsuzluk yapılmak istendiği yerel ve ulusal basında gündeme gelmişti. Bu nedenle 2. ihale de iptal edilmişti. Yolsuzluk yapılacağı iddiasıyla iptal edilen temizlik ihalesinin araştırılması ve ihaleye fesat karıştırmak isteyen kişi veya kişilerin tespiti için meclis üyelerinden oluşan bir araştırma komisyonun kurulmasını talep edeceğiz.
Sn. Şeyhmus Aydın bu komisyonun kurulmasına izin vermeli sorumlu kendisi veya başakları her kimse tespit edilmeli.
Sn Aydın ihaleye fesat karıştırmak istememişse bu komisyonun araştırmasına müsaade etmeli. Ve komisyonda tüm gerçekleri araştırıp kamuoyuyla paylaşmalı.
Siverek halkının gerçekleri bilmeye hakkı var
1: Eski parayla 30 trilyonluk ihale neden iptal edildi?
2: Bu ihaleye kim veya kimler fesat karıştırmak istedi?
3: Bu ihaleye fesat karıştırmak isteyenler hakkında bir işlem yapılacak mı?
Halkımızın kaynaklarını peşkeş çekilmesine göz yummamız kabullenmemiz mümkün değildir.” İfadelerine yer verdi.
Sn Aydın ihaleye fesat karıştırmak istememişse bu komisyonun araştırmasına müsaade etmeli. Ve komisyonda tüm gerçekleri araştırıp kamuoyuyla paylaşmalı.
Siverek halkının gerçekleri bilmeye hakkı var
1: Eski parayla 30 trilyonluk ihale neden iptal edildi?
2: Bu ihaleye kim veya kimler fesat karıştırmak istedi?
3: Bu ihaleye fesat karıştırmak isteyenler hakkında bir işlem yapılacak mı?
Halkımızın kaynaklarını peşkeş çekilmesine göz yummamız kabullenmemiz mümkün değildir.” İfadelerine yer verdi.
Red Yönünde Oy Verecekler de Usulsüzlük Yapmak İsteyen Kadar Suçludur
Çiftel açıklamasının devamında; “1 Ekim 2019 günü meclis toplantısında fesat karıştırılmak istenen temizlik ihalesi için araştırma komisyonun kurulması için önerge vereceğiz önergeye Red yönünde oy verecek olan AKP meclis üyeleri de bu usulsüzlükleri yapmak isteyenler kadar suçlu olacaktır. Dürüst vicdanlı AKP meclis üyeleri kimler bu meclis toplantısında göreceğiz. Usulsüzlüğün üzerini örtmek isteyenlerde benim gözümde usulsüzlük yapmak isteyenler kadar suçludur.
Gerçekler ortaya çıkmalı halkımızla gerçekler paylaşılmalı hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalı.” dedi.
Editör: Ahmet Şen
Gerçekler ortaya çıkmalı halkımızla gerçekler paylaşılmalı hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalı.” dedi.
Editör: Ahmet Şen
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