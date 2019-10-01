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Bu haber 01 Ekim 2019 22:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Evi Olanlara Kredi Verilmeyecek!

Yeni Ekonomi Programı'dan ikinci ve daha fazla evi olana rant vergisi çıktı.

​Evi Olanlara Kredi Verilmeyecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından açıklanan “Değişim Başlıyor” konulu Yeni Ekonomik Program'dan rant vergisi çıktı. Albayrak, Programda üretken olmayan yatırım olarak gösterilen ikinci ve üstü konut yatırımlarının cazibesini azaltmak amacıyla bir dizi tedbir alınacağını, İlk tedbir arasında konutu olanlara düşük faizli kredi  konut kredisi verilmeyeceğini açıkladı. 



 

Evlerin Güncel Rant Değerine Göre Vergileri Belirlenecek

Yine Maliye'nin hazırlamaya başladığı taslağa göre, birden fazla evi  olanlara ekstra vergi gelecek. Söz konusu evlerin güncel rant değeri tesbit edilip ona göre vergilendirilecek.




Editör: Ahmet Şen 
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Ekonomi
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