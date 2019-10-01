​Evi Olanlara Kredi Verilmeyecek!

Evlerin Güncel Rant Değerine Göre Vergileri Belirlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından açıklanan “Değişim Başlıyor” konulu Yeni Ekonomik Program'dan rant vergisi çıktı. Albayrak, Programda üretken olmayan yatırım olarak gösterilen ikinci ve üstü konut yatırımlarının cazibesini azaltmak amacıyla bir dizi tedbir alınacağını, İlk tedbir arasında konutu olanlara düşük faizli kredi konut kredisi verilmeyeceğini açıkladı.Yine Maliye'nin hazırlamaya başladığı taslağa göre, birden fazla evi olanlara ekstra vergi gelecek. Söz konusu evlerin güncel rant değeri tesbit edilip ona göre vergilendirilecek.Editör: Ahmet Şen