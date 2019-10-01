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Bu haber 01 Ekim 2019 21:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Doğalgaz Döşerken Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Bir binaya doğal gaz tesisatı döşerken binadan yukarı çektiği borunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

​Doğalgaz Döşerken Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Olay, Tekirdağ’ın Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Vize Caddesi üzerinde meydana geldi. 


 

Sokaktan Geçen Gerilim Hattına Takıldı, Ağır Yaralandı

Alınan bilgilere göre, doğal gaz tesisat firmasında işçi olarak çalışan Kadir Ç. (43), bir apartmanın 3. katına doğal gaz tesisatı döşemeye başladı. Kadir Ç., 3. katın camından doğal gaz borusunu yukarı çekmeye çalıştığı sırada farkında olmadan sokaktan geçen yüksek gerilim hattına temas ettirdi. Elektrik akımına kapılan Kadir Ç. ağır yaralanırken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalbinin durduğu tespit edilen Kadir Ç., kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hemen ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 




Editör: Ahmet Şen 
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​Doğalgaz Döşerken Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
​Doğalgaz Döşerken Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
Bir binaya doğal gaz tesisatı döşerken binadan yukarı çektiği borunun yüksek gerilim hattına temas etmesiyle elektrik akıma kapılan işçi ağır yaralandı.
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