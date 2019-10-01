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Bu haber 01 Ekim 2019 13:30:14 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Fatura Borcu 342 Milyon TL'yi Bulan 6 Birliğin Elektrik Enerjisi Kesildi

Dicle Elektrik, borcunu ödemeyen 6 sulama birliğinin enerjisini kesti.

Şanlıurfa’da Fatura Borcu 342 Milyon TL'yi Bulan 6 Birliğin Elektrik Enerjisi Kesildi

Dicle Elektrik’ten bir süre önce yapılan yazılı açıklamada, tamamı Şanlıurfa’da bulunan 25 sulama birliğinin toplam borcunun 464 milyon 403 bin 374 lirayı bulması nedeniyle alınan kararla 342 milyon gecikmiş borcunu ödemeyen 6 sulama birliğine elektrik enerjisi verilmediğini duyuruldu. Borcunu ödemeyen birliklere elektrik enerjisi verilmemesi kararına riayet edileceği duyurulan açıklamada, tüm uyarılara rağmen borcunu ödemeyen GAP, Sevimli, Tatarhüyük, Topçu Gündaş, Yalınlı Onortak ve Güzelyurt isimli sulama birliklerinin elektriği kesildiği belirtildi.

 
 

“Yasal haklarımızı kullandık”

Kentteki 6 sulama birliğinin ödenmemiş elektrik borcunun 342 milyon lirayı bulduğunu belirtilen açıklamada, "Uzun süreden bu yana borçların ödenmesi için sulama birlikleriyle temas halinde bulunuyoruz. Ancak tüm iyi niyetli girişimlerimiz ve yapılan uyarılarımıza rağmen ödeme gerçekleşmeyince, diğer abonelerimizin bu durumdan daha fala etkilenmemesi adına yasal haklarımızı kullanmak zorunda kaldık’’ ifadelerine yer verildi.
 
 


 
Editör: Ahmet Şen
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