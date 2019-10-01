“Hilvan üzümü meşhurdur”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan Hilvan Kütüphanesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan URFEST İsot Festivali’nde Hilvan üzümü dünyaya tanıtılacak.Törende konuşan Beyazgül, “Kur’an-ı Kerim’in ilk emri ‘Oku’ ve bizde bu şiarla kütüphanemizin temelini atıyoruz. Gençlerimizin bilinçlenmesi ve faydalanması için onların okumasını sağlayacak bir alan açıyoruz. Biz Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, kaymakam ve ilçe halkımızla istişare ederek projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Başkanlarımızla görüşerek yarım kalan projelerimizi tamamlıyoruz. Hilvan ilçemizin eksiklikleri var ve bunları da zaman içerisinde gerçekleştireceğiz. URFEST İsot Festivalimiz var. Hilvan’da da üzüm meşhurdur. Biz URFEST’te bunu da duyurduk. Bereketli topraklar. Üretim konusunda dünyaya satabileceğimiz ürünlerimiz var. Bizde dünyaya tanıtmak adına bu festivali gerçekleştiriyoruz. Yemeklerimiz, kültürümüz, müziğimiz ve mutfağımız ön plana çıkacak. İş birliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek. Hedeflerimiz ve çalışmalarımız bir olursa daha hızlı yol alırız ve orada yapılmayacak bir şey kalmaz. Biz birlikte Şanlıurfa’yız. Kütüphanemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçim zamanında talepleriniz ne ise bizim projemiz odur dedik. Hilvan’ın daha modern ve gelişmesi için diğer talepleri de sırası ile gerçekleştireceğiz. Tüm Hilvan halkına kütüphanemiz hayırlı olsun” diye konuştu.Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan Kaymakamı Faruk Duman, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.Editör: Ahmet Şen