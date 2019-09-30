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Bu haber 30 Eylül 2019 22:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da 2 Terörist Yakalandı

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.

​Şanlıurfa’da 2 Terörist Yakalandı

-​Şanlıurfa’da 2 Terörist Yakalandı


 

Sınırda Devriye Atan Ekipler Yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Ayn El Arab (Kobani) kentinden PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişinin sınırı geçeceği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini arttırdı. Sınırda devriye atan ekipler, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Şanlıurfa’da 2 Terörist Yakalandı
​Şanlıurfa’da 2 Terörist Yakalandı
Şanlıurfa’nın Suriye sınırında PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.
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