-​Şanlıurfa’da 2 Terörist Yakalandı

Bu haber 30 Eylül 2019 22:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

Sınırda Devriye Atan Ekipler Yakaladı

-​Şanlıurfa’da 2 Terörist YakalandıEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Ayn El Arab (Kobani) kentinden PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişinin sınırı geçeceği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini arttırdı. Sınırda devriye atan ekipler, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarmaya götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör: Ahmet Şen