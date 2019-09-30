​Karadaş: Başkan Beyazgül Güne Bizimle Başladı

Şanlıurfa Ticari Taksiler Derneği Başkanı Hasan Karadaş’ın bugünkü misafiri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül oldu. Beyazgül sabah saatlerinde Karadaş’ı ziyaret etti. Karadaş ziyaret sonrası;“Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül yeni güne bizleri ziyaret ederek başladı. Başkanımız sorunlarımızı taleplerimizi dinleyip en kısa sürede çözeceğini söyledi. Başkanımızın bu kibar ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür eder, her zaman yanında olduğumuzu bilmesini isteriz.” Açıklamasında bulundu.Editör: Ahmet Şen