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Bu haber 30 Eylül 2019 18:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’ya Acil İniş Yapıldı! Suriye Sınırında Terk Edilen Bebek Kurtarılamadı

Hatay'ın Suriye sınırında ölüme terk edilen yabancı uyruklu bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

​Şanlıurfa’ya Acil İniş Yapıldı! Suriye Sınırında Terk Edilen Bebek Kurtarılamadı

-Suriye Sınırında Terk Edilen Bebek Kurtarılamadı


 

Yolda Fenalaşınca Şanlıurfa’ya Acil İniş Yaptı

Edinilen bilgiye göre olay, Hatay'ın Suriye sınırında yaşandı. Kim tarafından bırakıldığı belirlenemeyen yabancı uyruklu bebek, güvenlik güçlerince fark edildi ve durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bebeğin durumunun kötü olduğunu belirledi. Bunun üzerine 112 Hava Ambulansı ile bebek Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmak üzere yola çıktı. Hatay’dan kalkan hava ambulansındaki bebek Şanlıurfa yakınlarında fenalaşınca ambulans Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil iniş yaptı. Burada tedavi altına alınan bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Bebeğin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna konuldu. Cenaze, yakınları ortaya çıkmazsa 15 gün sonra belediyeye ait kimsesizler mezarlığına defnedilecek. 




Editör: Ahmet Şen
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