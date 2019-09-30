​Şanlıurfa’da Davete İcabet Etmediler! Urfa Barosu: Urfa Yöneticilerinden Duyarlılık Beklememek Gerekir!

Urfa Barosu: Davete Katılmamışlardır

Öncel: Böyle Yöneticilerden Duyarlılık Beklememek Gerek

Şanlıurfa Barosunun ev sahipliğini yaptığı Türkiye Baroları Kent ve Çevre Avukatları 4. Çalıştayı gerçekleştirildi. Yapılan çalıştaya Şanlıurfa’dan birçok kurum davet edildi. Şanlıurfa barosu “Çalıştayın daha verimli ve kapsamlı olması açısından davet ettiğimiz kurumlar katılmadı” diyerek açıklamada bulundu.Urfa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ronayi Paydaş yapıtığı açıklamada; “Baromuzun ev sahipliğinde Türkiye Baroları Kent ve Çevre Avukatları 4. Çalıştayımızın daha verimli ve kapsamlı olması açısından Urfa Büyükşehir ve Merkez Belediyeleri, Harran Üniversitesi ile Urfa’daki bütün STK’larımız davet edilmesine rağmen Davetimize KATILMAMIŞLARDIR.” İfadelerine yer verdi.Paydaş’ın bu açıklamasının ardından Urfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, yöneticilerin çalıştaya duyarlılık göstermediğini şu sözleriyle ifade etti; “Asıl amacı kentin sorunlarına çözüm üretmek olmayan yöneticilerden, böyle bir konuya duyarlılık göstermelerini beklememek gerek.”Editör: Ahmet Şen