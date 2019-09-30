Başkan Beyazgül: Dünya Futbolunda Ronaldo Ve Messi Neyse Bizim İçin De İsot O

Festivak Fıstık Hasadı ile Başladı

Türkiye'de biberin ana vatanı Şanlıurfa'da hasat sürerken, Büyükşehir Belediyesi de düzenlediği etkinlikle hasada renk kattı. Fıstık hasadı ile başlayan '3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festvali'nde adres bu kez biber tarlası oldu. Yoğun ilgi gören etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Adem Ünal, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, AK Parti Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şükür ve Bereket duası ile başlayan programda katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İsotun ana vatanı Şanlıurfa'da bu yıl ki verimin tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.Başkan Beyazgül, "Esasen festivalimizi fıstık toplamakla başlattık ve dünyada eşi benzeri olmayan Keten Köyneği Fıstığımızın hasadını gerçekleştirdik. Urfa kadim bir şehir ve her şeyin ana merkezi olan bir şehir. Urfa'mız o kadar güzel tanındı ki artık insanlar buraya gülerek ve isteyerek geliyor. Urfa tersine göç alan bir şehir oldu. Urfa'nın cazibe merkezi olma özelliğini hiç kimse kıramaz. Göbeklitepemiz dünya tarihi başlangıcının yeniden yazılmasını sağlayan bir merkez. Biraz ilerimizde Hz. İbrahim Peygamberimizin ateşe atıldığı yer ve yine biraz ötemizde Şuayp Şehri ve nice sayamadığımız zenginlikler barındırıyor bu şehir. Bugün de burada isot hasadı yapacağız. Dünya futbolunda Ronaldo ve Messi neyse bizim için de isot o. Alışkanlık yapan Urfa isotonu herkese tavsiye ediyorum. Tüm bu çerçevede festivalimize katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yine tüm buluşmalarımıza da halkımızı davet ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından Başkan Beyazgül, vatandaşlarla birlikte isot tarlasına giderek hasada katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik öğlen saatlerine kadar devam etti.Editör: Ahmet Şen