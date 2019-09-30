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Bu haber 30 Eylül 2019 09:16:28 Tarihinde eklenmiştir.

​İl Müftüsü Taştan, Öğretim Görevlisi Olan İlçe Müftüsü Altun’a Plaket Verdi

Akçakale İlçe Müftüsü iken geçiş yaparak Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak giden Dr. Latif Altun’a İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket verildi.

​İl Müftüsü Taştan, Öğretim Görevlisi Olan İlçe Müftüsü Altun’a Plaket Verdi

Akçakale İlçe Müftüsü iken geçiş yaparak Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak giden Dr. Latif Altun’a İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket verildi.



Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan konuşmalarında; “Cenabı Hak bizleri kendi dinine hizmetten daim kılsın. Her vedada bir hüzün vardır. Bugün onu yaşıyoruz.
Gelen gider, konan göçer ancak baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Önemli olan hayırlı, güzel hizmetler yapabilmek, almış olduğumuz sorumluluğu en güzel şekilde temsil ederek görevimizi ifa etmek. Sancağı elimize aldığımız andan itibaren daha ileriye götürmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Beraber hizmet yürüttüğümüz Akçakale İlçe Müftümüz Latif Altun hocamız Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak hizmetine devam edecek. Latif hocamıza bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı sıhhatli uzun ömürler nasip eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Akçakale İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki yaşamlarında ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim. ”ifadelerine yer verdi.


Editör: Ahmet Şen 
 
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​İl Müftüsü Taştan, Öğretim Görevlisi Olan İlçe Müftüsü Altun’a Plaket Verdi
​İl Müftüsü Taştan, Öğretim Görevlisi Olan İlçe Müftüsü Altun’a Plaket Verdi
Akçakale İlçe Müftüsü iken geçiş yaparak Ardahan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Öğretim Görevlisi olarak giden Dr. Latif Altun’a İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket verildi.
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