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Bu haber 30 Eylül 2019 09:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da İnşşatta Bulunan Elektrik Teline Temas Eden Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir inşaat alanı yakınından geçen genç, açık olan elektrik tellerine temas edince akıma kapılması sonucu hayatını kaybetti.

​Şanlıurfa’da İnşşatta Bulunan Elektrik Teline Temas Eden Genç Hayatını Kaybetti

-​Şanlıurfa’da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti


 

Ağır Yaralı Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

İddiaya göre, Bozova'ya bağlı Hacılar Mahallesi kırsalında bulunan bir inşaat yakınında açıkta bulunan elektrik teline temas eden Ferhat Aslanoğlu (17) isimli genç, akıma kapıldı. Ağır yaralanan Aslanoğlu, ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslanoğlu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Editör: Ahmet Şen 
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