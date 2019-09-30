​Şanlıurfa’da İnşşatta Bulunan Elektrik Teline Temas Eden Genç Hayatını Kaybetti

Ağır Yaralı Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

-​Şanlıurfa’da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybettiİddiaya göre, Bozova'ya bağlı Hacılar Mahallesi kırsalında bulunan bir inşaat yakınında açıkta bulunan elektrik teline temas eden Ferhat Aslanoğlu (17) isimli genç, akıma kapıldı. Ağır yaralanan Aslanoğlu, ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslanoğlu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen