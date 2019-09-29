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Bu haber 29 Eylül 2019 15:45:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Cinayet Zanlısı Kadınlardan Tişörtlü Mesaj

Biri sevgilisiyle birlikte eşini öldürmekten, diğeri ise 14 yaşındaki oğluna sevgilisini öldürtmekten cezaevine giren iki kadının giydikleri tişörtle mesaj vermeleri dikkat çekti.

​Cinayet Zanlısı Kadınlardan Tişörtlü Mesaj

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri 13 yıl önce bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakılan erkek cesedinin önce kimliğini belirledi. 


 

Kızına “Üzerinde Gülümse Yazan Tişörtümü Getir” dedi

Dedektifler cesedin İbrahim Vural'a ait olduğunu öğrenince de şahsı eşi Fitnat Vural ile sevgilisi Serdar T.'nin öldürdüğünü belirleyip, iki zanlıyı da gözaltına aldı. 13 yıl boyunca eşinin maaşını da alan kadın ile sevgilisi adliyeye sevk edilip tutuklandı. Kadının adliyeye götürülürken tişörtünde "Smile" yani "gülümse" anlamına gelen yazı olması dikkatlerden kaçmadı. Kadının adliyeye çıkartılırken kızından "üzerinde smile yazan tişörtü getir" dediği de öğrenildi.



 

Cinayet Zanlısının Tişörtünde Geleceği Düşün Yazıyor

Bu olaydan sonra bu kez de 14 yaşındaki oğluna sevgilisini öldürtmekten ömür boyu hapis cezası alan Sultan Karaaslanyiğit (37) saklandığı evde infaz dedektifleri tarafından yakalandı. Kadının yakalandığında tanınmamak için kapalı giyindiği öğrenildi. Ancak emniyete geldikten sonra o da yakınlarından kendisine tişört istedi. Genç kadının istediği tişörtün üzerinde "geleceği düşün" anlamına gelen İngilizce "think of the future" yazısı olması dikkat çekti.




Editör: Ahmet Şen 
 
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​Cinayet Zanlısı Kadınlardan Tişörtlü Mesaj
​Cinayet Zanlısı Kadınlardan Tişörtlü Mesaj
Biri sevgilisiyle birlikte eşini öldürmekten, diğeri ise 14 yaşındaki oğluna sevgilisini öldürtmekten cezaevine giren iki kadının giydikleri tişörtle mesaj vermeleri dikkat çekti.
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