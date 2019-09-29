Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 29 Eylül 2019 14:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Cep Telefonuna Gelen Mesajla Şok Olan Adam Suç Duyurunda Bulundu

Mersin'de 'oltalama' (phishing) diye tabir edilen yöntemle hesabını ele geçirdikleri kişiler adına kredi kullandıkları iddiasıyla yakalanan dolandırıcılar, talimatı 'Harry Potter' lakaplı suç örgütü liderinden aldıklarını söylediler.

Şanlıurfa’da Cep Telefonuna Gelen Mesajla Şok Olan Adam Suç Duyurunda Bulundu

-Şanlıurfa’da Cep Telefonuna Gelen Mesajla Şok Olan Adam Suç Duyurunda Bulundu

 

Şanlıurfa’da Adına Kredi Çeken

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaşayan D.Ö., bankadan cep telefonuna gönderilen mesajda, bilgisi dışında adına 30 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrenince polise başvurdu. Polisteki ifadesinde, internette gezinirken bankanın reklamını gördüğünü söyleyen D.Ö., "Daha sonra şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı, sonra adıma 30 bin TL ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrendim. Banka bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım. Bankayı aradım ve bilgim dışında internet bankacılığı hesabımdan işlem yapıldığını söyledim" dedi.



 

Başka Bir Şahsın Hesabından Para Çekerken Yakalandılar

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.Ö.'nün banka bilgilerini 'phishing' yöntemiyle ele geçirerek adına 30 bin lira kredi çeken, daha sonra parayı başka hesaplara havale ederek kentteki ATM'lerden ya da iş yerlerine ait pos cihazları ile çektikleri belirlenen Muhammet B. ile Aziz G.'yi, başka bir şahsın hesabından para çektikleri sırada suçüstü yakaladı.
Her 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


 

Talimatı 'Harry Potter'dan almışlar

Olayla ilgili yapılan incelemede, şüphelilerin aynı yöntemle ülkenin birçok yerinde 30 kişiyi dolandırdıkları, talimatları ise 'Harry Potter' lakaplı suç örgütü elebaşından aldıkları belirlendi. Suç örgütü elebaşısının yakalanmasına yörelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Yaralı bulunan Arı Şahin’i tedavi altına alındı
Yaralı bulunan Arı Şahin’i tedavi altına alındı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaralı halde bulunan Arı Şahin’i tedavi altına alındı.
Şanlıurfa’da Cep Telefonuna Gelen Mesajla Şok Olan Adam Suç Duyurunda Bulundu
Şanlıurfa’da Cep Telefonuna Gelen Mesajla Şok Olan Adam Suç Duyurunda Bulundu
Mersin'de 'oltalama' (phishing) diye tabir edilen yöntemle hesabını ele geçirdikleri kişiler adına kredi kullandıkları iddiasıyla yakalanan dolandırıcılar, talimatı 'Harry Potter' lakaplı suç örgütü liderinden aldıklarını söylediler.
​Şanlıurfa’da Yanan İş Yeri Küle Döndü
​Şanlıurfa’da Yanan İş Yeri Küle Döndü
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.
​Şanlıurfa’da İntihar Eden Genç Kız Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da İntihar Eden Genç Kız Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 7 gün önce bir binanın 6. katından atlayan genç kız hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Evinin Balkonundan Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da Evinin Balkonundan Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görevli öğretmen 5’inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
​Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ın Yeğeni Kazada Öldü
​Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ın Yeğeni Kazada Öldü
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın yeğeni geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
​Balıklıgöl’ün Kaybolmaya Yüz Tutmuş Tarihi Kitabeleri Onarılıyor
​Balıklıgöl’ün Kaybolmaya Yüz Tutmuş Tarihi Kitabeleri Onarılıyor
Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde kaybolmaya yüz tutmuş ve asırlardır süre gelen kitabelerin restorasyonu taş ustaların titiz çalışmasıyla başladı.
​TRT Belgesel’in Amerikalı Sunucu Harran’ı Tanıtacak
​TRT Belgesel’in Amerikalı Sunucu Harran’ı Tanıtacak
TRT Belgesel’in bu haftaki konuğu Harran Kümbet Evleri oldu. Rikki Lee Roath’ın sunduğu Belgesel Programında Harran’ın tanıtıldığı bölüm bugün 14.20’de TRT Belgesel kanalında yayında olacak.
​Şanlıurfa’da Milyonluk Vurgun! 6 Milyon Teklife Hayır, 114 Milyon Teklife Evet Denildi
​Şanlıurfa’da Milyonluk Vurgun! 6 Milyon Teklife Hayır, 114 Milyon Teklife Evet Denildi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün hesaplarında yapılan incelemeler sonucunda, yapım işi ihalelerinin daha yüksek teklif sunan istekliye verildiği iddia edildi. Sayıştay’ın raporuna göre; Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe İnşaatı Yapımında 6 milyon TL teklif bulunmasına rağmen 11.6 milyon TL’ye ihale edildi.
​Şanlıurfa’da Acı Olay! Beyaz Eşya Teknisyeni İntihar Etti
​Şanlıurfa’da Acı Olay! Beyaz Eşya Teknisyeni İntihar Etti
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde İbrahim isimli vatandaş boynuna geçirdiği iple intihar etti.
​TRT Derleme Ekibi Şanlıurfa’da
​TRT Derleme Ekibi Şanlıurfa’da
Ülke çapında yapacakları müzik derlemeleri kapsamında Şanlıurfa’ya gelen TRT ekibi, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.
​Şanlıurfa’da Yaşlı Kadının İneği Yangında Telef Oldu
​Şanlıurfa’da Yaşlı Kadının İneği Yangında Telef Oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi kırsalında tek başına yaşayan Fatma Çakmak’ın tek geçim kaynağı çıkan yangında telef oldu.
​Suriye, Türkiye ve ABD’yi Tehdit Etti
​Suriye, Türkiye ve ABD’yi Tehdit Etti
​Psikolojik Sorunu Olan Yolcunun Krizi Tuttu, Otobüs Rota Değiştirdi
​Psikolojik Sorunu Olan Yolcunun Krizi Tuttu, Otobüs Rota Değiştirdi
​Cinayet Zanlısı Kadınlardan Tişörtlü Mesaj
​Cinayet Zanlısı Kadınlardan Tişörtlü Mesaj
Yaralı bulunan Arı Şahin’i tedavi altına alındı
Yaralı bulunan Arı Şahin’i tedavi altına alındı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:50
Güneş
06:11
Öğle
12:22
İkindi
15:42
Akşam
18:21
Yatsı
19:36
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿