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Bu haber 29 Eylül 2019 22:30:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Dünyanın En Şanssız Adamı! Tek Tanığı Hayatını Kaybetti

Hayata gözlerini açar açmaz ismi ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla ilk şansızlığını yaşayan adam, yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşadı. Çalıştığı yerde geçirdiği iş kazasını ispatlamak için 14 yıldır hukuk mücadelesi veren adam, davalar sırasında da tek tanığının vefatıyla adeta yıkıldı.

​Dünyanın En Şanssız Adamı! Tek Tanığı Hayatını Kaybetti

Antalya'da yaşayan 53 yaşındaki Ersin Akbaş'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı.



 

İki kez farklı isimlerle askerlik yaptı

Ersin Akbaş, iddiasına göre iki kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yapan Akbaş, 1990 yılında Körfez Krizi'yle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı.




 

Başkasının adına hapis yattı

Talihsiz adam, 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu. Ersin Akbaş, yeni kimliğine kavuşsa da şansızlıklar peşini bırakmadı. "Benim çektiğim mağduriyeti Allah kimsenin başına vermesin" diyen Akbaş, 2011 yılında başkasının yerine hapis bile yattı. Ersin Akbaş'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti.






Editör: Ahmet Şen 
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​Dünyanın En Şanssız Adamı! Tek Tanığı Hayatını Kaybetti
​Dünyanın En Şanssız Adamı! Tek Tanığı Hayatını Kaybetti
Hayata gözlerini açar açmaz ismi ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla ilk şansızlığını yaşayan adam, yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşadı. Çalıştığı yerde geçirdiği iş kazasını ispatlamak için 14 yıldır hukuk mücadelesi veren adam, davalar sırasında da tek tanığının vefatıyla adeta yıkıldı.
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