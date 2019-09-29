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Bu haber 29 Eylül 2019 16:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Psikolojik Sorunu Olan Yolcunun Krizi Tuttu, Otobüs Rota Değiştirdi

Sağlık ekipleri ve özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde bulunanlar gerilim ve heyecan dolu bir gece yaşadı. Antalya’dan İzmir’e yolcu taşıyan özel bir firmaya ait otobüse yolcu olarak binen ve psikolojik sorunu olan bir kadın, krizi tutunca ortalığı birbirine kattı.

​Psikolojik Sorunu Olan Yolcunun Krizi Tuttu, Otobüs Rota Değiştirdi

Yola çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince tedavi için hastaneye kaldırılmayı da kabul etmeyen kadın yolcu etrafa saldırmaya başlayınca otobüs polis nezaretinde rota değiştirdi. Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gelen otobüsteki yolcu uzun uğraşlar sonucu otobüsten inmesi ikna edilip tedaviye alındı.




 

Kadını Sakinleştirmek İçin 112’yi Aradılar

Edinilen bilgiye göre; önceki gece Antalya’dan kalkıp İzmir’e gitmek üzere yolcularını alarak sefere başlayan yolcu otobüsündeki yolculardan biri Nazilli yakınlarında fenalaşmaya başladı. Kadın yolcunun muavin ve yolculara saldırmaya başlaması üzerine, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.K. isimli kadının sakinleştirilmesi için 112 Acil Servis arandı. Sağa çekip 112 Acil Servis’i bekleyen otobüse gelen sağlık ekipleri B.K. isimli kadını ilk müdahalede bulunup hastaneye kaldırmak istedi.





 

Tedaviyi Kabul Etmeyince Polis Çağırıldı

Krizi tutan kadın yolcu tedaviyi kabul etmeyince bu defa polisten yardım istendi. Ancak kadın yolcu otobüsten inmeyi de kabul etmeyince bu defa şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, polis ile anlaşarak rota değiştirip Nazilli Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu. İçindeki yolcularla birlikte Nazilli Devlet Hastanesi’ne gelen otobüsteki rahatsız kadın, yolcuların ve diğer görevlilerin uzun süren ikna çabalarının ardından otobüsten inmeyi kabul etti.

Kriz geçirdikten sonra yaklaşık 4 saat boyunca şoför ve yolcuları rehin alan kadının otobüsten inip tedaviyi kabul etmesi ile 07 AK 738 plakalı otobüs yeniden rotasına dönüp yoluna devam edebildi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan yolculardan Beyhan Oğuz, “Ben hemen önünde oturuyordum. Uyuma numarası yaptım ve arkadan gırtlağıma sarıldı. Çok korktum ve kendisinden uzak duruyorum” dedi.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Psikolojik Sorunu Olan Yolcunun Krizi Tuttu, Otobüs Rota Değiştirdi
​Psikolojik Sorunu Olan Yolcunun Krizi Tuttu, Otobüs Rota Değiştirdi
Sağlık ekipleri ve özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde bulunanlar gerilim ve heyecan dolu bir gece yaşadı. Antalya’dan İzmir’e yolcu taşıyan özel bir firmaya ait otobüse yolcu olarak binen ve psikolojik sorunu olan bir kadın, krizi tutunca ortalığı birbirine kattı.
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