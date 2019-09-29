-​Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ın Yeğeni Kazada Öldü

Yalçınkaya’nın Kullandığı Motosiklet Devrildi

-​Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ın Yeğeni Kazada ÖldüEdinilen bilgiye göre, kaza, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun Nüsretiye mevkiinde meydana geldi. Mustafa Yalçınkaya'nın (24) kullandığı motosiklet devrildi. Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçınkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen