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Bu haber 28 Eylül 2019 14:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Balıklıgöl’ün Kaybolmaya Yüz Tutmuş Tarihi Kitabeleri Onarılıyor

Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde kaybolmaya yüz tutmuş ve asırlardır süre gelen kitabelerin restorasyonu taş ustaların titiz çalışmasıyla başladı.

​Balıklıgöl’ün Kaybolmaya Yüz Tutmuş Tarihi Kitabeleri Onarılıyor

Şanlıurfa Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından kentin kadim yapılarından biri olan Balıklıgöl Platosunda yer alan kitabelerin restorasyon çalışması yapılıyor. Asırlar boyunca süre gelen kitabelerin tahrip olması nedeniyle taş ustaların ellerinde yeniden restore edilerek, tarihe canlılılık kazandırdı.


 

Okunmaz Halde Olan Kitabeler Onarılıyor

Tarihi kitabelerde yer alan yazıların kaybolmaması için restorasyon çalışması yaptığını belirten taş ustası Mehmet Yaşar, “Şanlıurfa Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından tarihi yapılarda olan okunmaz haldeki yazıların onarımını yapıyoruz. Ecdadımızın o dönemde yaptığı yazıların kaybolmaması için çalışma yapıyoruz. Tarihi yazıların yağmurdan, çamurdan ve tozdan tahrip olan yazıları gün yüzüne çıkarıyoruz. Yazıların orijinaline, dokusuna zarar vermeden restore ediyoruz. Yaptığımız iş sabır gerektiren bir iştir. Bir yazının restorasyonu için bir gün boyunca çalışıyoruz. Biz taşa bakıyoruz, eğer 100 yıl önce işlenmişse yazılar sabırlı bir şekilde onarıyoruz” dedi.


 

Tarihi kitabeler okunmuyordu

Kentte gelen gidenler kitabeleri okuyamadığını, yapılan onarımla artık okuyacağını aktaran Hafız hattat Mehmet Sait Bağmancı, “Eskiden bu yazılar okunmuyordu. Yağmurdan, çamurdan ve tozdan dolayı yazılar tahrip olmuştu. Şanlıurfa’yı anlatan yazılar, kentte gelen giden çözemiyordu. Bu tarihi yazılar silinmişti, beyaz olmuştu okunmuyordu. Urfa’da zaten sıcak bir iklim olduğundan dolayı yazılar okunamıyordu. Yazıları restorasyonunu yapıyoruz artık gelen misafirler yazıları okuyabilir” diye konuştu. 



Editör: Ahmet Şen 
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