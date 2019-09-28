Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Eylül 2019 21:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf

Kardeşiyle birlikte sahil kenarında bıçakla yaralanan genç o sırada bisikletle yoldan geçen kalp damar cerrahisi uzmanı doktorun müdahalesiyle hayata döndü. Aynı doktorun yine aynı yaralı genci bir yıl önce yine bıçaklama olayında ameliyat ederek hayata döndürdüğü ortaya çıktı.

​Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf

Olay, 17 Eylül Salı günü Samsun’un Atakum ilçesi sahil kenarında meydana geldi. Sahilde arkadaşlarıyla birlikte dolaşan A.K. ve B.K. kardeşler bir süre sonra bekçiler tarafından durduruldu. Bu sırada kalabalığın arkasından gelen A.K. henüz belirlenemeyen bir nedenle B.K.'ye vurdu. Daha sonra bekçilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Bir süre sonra iki kardeş evine giderken A.K. yine sahil kenarında iki kardeş A.K. ve B.K.'ye bıçakla saldırdı. Boynundan ve göğsünden ağır yaralanan B.K.'ye bu sırada sahil kenarından bisikletle geçen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Burç Deşer müdahale etti. Kan kaybeden ve kalbi duran B.K., Dr. Deşer tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Yaralıyla birlikte hastaneye giden Doktor Deşer, daha sonra yaralıyı ameliyat etti. Ameliyat sırasından yine kalbi duran yaralı, Dr. Deşer tarafından yapılan kalp masajıyla ikinci kez hayata döndürüldü.



 

Bir yıl arayla iki aynı olay, aynı yaralı, aynı doktor

Ameliyatın ardından ise belki de eşine az rastlanan bir olay gerçekleşti. Ameliyatın ardından Dr. Deşer, ameliyat ettiği ve kalp masajıyla iki kere hayata döndürdüğü genci 2018 yılında yine bıçaklama olayında ameliyat ettiğinin farkına vardı.



 

“Bisikletle sahilden geçerken fark ettim”

Olayı anlatan Dr. Deşer, 17 Eylül tarihinde akşam saatlerinde bisikletle sahilde dolaştığını söyledi. Bu sırada sahilde bağrışmaların olduğunu ifade eden Dr. Deşer, “Bağrışmalara yaklaştığımda iki kişinin yerde yattığını gördüm. Kanlar içindeydi. Neresinden yaralandığına baktım. Bir kişinin boynundan ve göğsünün sol tarafından yarası vardı. Hatta sol kaburgası gözüküyordu. Çevredekiler hemen baskıya başladı. O sırada ambulans çağrıldı. Bu sırada hasta çok kan kaybedince kalbi durdu. Hemen masaja başladım. Sonrasında ambulans geldi. Kalp damar cerrahı olduğum için yaralıya müdahale ederek onunla birlikte ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine getirdik. Burada acil serviste çalışan diğer arkadaşlarla birlikte yaralının acil müdahalesine devam ettik. Sonrasında hemen ameliyata aldım. Hasta çok sıvı kaybetmişti. Bunun üzerine hastanın ameliyat sırasında tekrar kalbi durdu. Yaklaşık 30 dakika kalp masajı yaptık. Çok ileri müdahalelerde bulunduk. Boynunun sağ tarafındaki yaralanmanın enseden girdiği boynundan çıktığını fark ettik. Gerekli müdahaleleri yaptık ve kanamasını durdurduk. Hastanın tekrar kalbini çalıştırdık ve hayata dönmesini sağladık” dedi.




 

“Ameliyattan sonra fark ettim”

Ameliyatın ardından ilginç bir detayı fark ettiğini ifade eden Dr. Deşer, “Ameliyat ettiğim ve 2 kere hayata döndürdüğüm gencin 2018 yılında yine karın bölgesinden bıçaklanarak hastaneye geldiğini ve yine benim ameliyat ettiğimi fark ettim. Böyle bir tesadüf oldu. 2 kez aynı hastanın yardımına koşmuş oldum. Tabii, o sırada tesadüfen yoldan geçiyor olmam da bir şans. Böyle bir olay da ilk defa başıma geldi. Şu an hastamız sağlığına kavuştu. Taburcu edeceğiz” diye konuştu.



 

“Hayatımı ona borçluyum”

Yaşadıklarını anlatan B.K. ise, “Olay anında kanlar içerisinde ve baygındım. Acele bir şekilde hastaneye kaldırmışlar. Hiçbir şeyin farkında değildim. Ameliyattan çıktıktan bir süre sonra kendime geldim. Kendime geldiğimde beni ameliyat eden doktorun 2018 yılında yine bıçaklanma olayında ameliyatımı yaparak beni hayata döndüren doktor olduğunu fark ettim. Hocam şans eseri bisikletle geçerken beni ikinci defa hayata döndürüyor. Çok teşekkür ederim kendisine. Hayatımı ona borçluyum. Şu an iyi durumdayım ve ikinci defa aynı doktorla tekrardan hayata geri döndüm diyebilirim” şeklinde konuştu.




Editör : Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf
​Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf
Kardeşiyle birlikte sahil kenarında bıçakla yaralanan genç o sırada bisikletle yoldan geçen kalp damar cerrahisi uzmanı doktorun müdahalesiyle hayata döndü. Aynı doktorun yine aynı yaralı genci bir yıl önce yine bıçaklama olayında ameliyat ederek hayata döndürdüğü ortaya çıktı.
Kadın Cinayeti! Tartıştığı Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü
Kadın Cinayeti! Tartıştığı Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü
Bir kişi, sokak ortasında tartıştığı 19 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.
​Eski belediye başkanının evi alev alev yandı
​Eski belediye başkanının evi alev alev yandı
Meydana gelen yangında kereste atölyesi içinde bulunan eski belediye başkanı Yusuf Ercan'a ait 3 katlı ahşap ev tamamen yandı.
​İmamoğlu'nun Odasına Jiletle Girmeye Çalıştı
​İmamoğlu'nun Odasına Jiletle Girmeye Çalıştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında Ekrem İmamoğlu'nun odasına girmek isteyen bir kişinin yakalandı. Yakalalanan şahsın elinde jilet bulunduğu belirtildi.
Adliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk Edildi
Adliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk Edildi
15 yıllık evli ve boşanma aşamasında olan eşini 14 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan koca adliyeye sevk edildi. Üzerinde kanlı gömlek ile jandarma eşliğinde adliyeye getiren Yılmaz, gazetecilerin ‘eşinizi neden öldürdün’ sorusuna cevap vermedi.
​Gazeteciler ihbarı Üzerine Eve Giden Ekipler Bu Manzara ile Karşılaştı
​Gazeteciler ihbarı Üzerine Eve Giden Ekipler Bu Manzara ile Karşılaştı
ev sahibinin ihbarı üzerine eve giden basın mensupları üçü çocuk 6 kişinin yaşadığı çöp evle karşılaştı. Çocukların evin duvarlarına çizdiği çöpten adamlar, yerlerde kokmuş çöpler, pislikten rengi görünmeyen kırık koltuklar, perdeler ve çocukların uyuduğu yerde ayaklarının dibindeki, duvardan çıkmış priz ve elektrik kablosu dikkat çekti. Olaya el koyan Manavgat Kaymakamlığı çocukları devlet korumasına aldı.
Üst Düzen Yöneticilerin Yanında 30 Kız Var! Tecavüze Uğruyorlar
Üst Düzen Yöneticilerin Yanında 30 Kız Var! Tecavüze Uğruyorlar
Terör örgütü PKK’dan kaçıp Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına sığınan iki teröristin anlattıkları örgütün iç yüzünü ortaya çıkardı.
Şanlıurfa’da Hırsızlık Yapan Çocuk Öldüresiye Dövüldü
Şanlıurfa’da Hırsızlık Yapan Çocuk Öldüresiye Dövüldü
Şanlıurfa’da 15 yaşındaki çocuk, hırsızlık için girdiği bir dükkanda iş yeri sahibi tarafından yakalanınca öldüresiye dövüldü.
​Öğrenci Servisi Devrildi! 2 Ölü, 6 Yaralı
​Öğrenci Servisi Devrildi! 2 Ölü, 6 Yaralı
Öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 2’si hayatını kaybetti.
​Kızılay'dan Hastalara Moral
​Kızılay'dan Hastalara Moral
Kızılay Eyyübiye Şubesi, yatan hastalara moral ziyareti gerçekleştirdi
​Şanlıurfa’da Kaza! 1’i Ağır 2 Yaralı
​Şanlıurfa’da Kaza! 1’i Ağır 2 Yaralı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
​İnanılmaz Kurtuluş! Polis İpten Aldı...
​İnanılmaz Kurtuluş! Polis İpten Aldı...
Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin gözü önünde intihar etmek isteyen genci, olay yerindeki ekipler ipten aldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
​Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf
​Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf
​Türk Telekom’dan Hediyeli Özür!
​Türk Telekom’dan Hediyeli Özür!
Sayıları 2 Günde Arttı! Deprem Sigortanız Yoksa Ne Olur?
Sayıları 2 Günde Arttı! Deprem Sigortanız Yoksa Ne Olur?
Kadın Cinayeti! Tartıştığı Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü
Kadın Cinayeti! Tartıştığı Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:49
Güneş
06:11
Öğle
12:23
İkindi
15:43
Akşam
18:23
Yatsı
19:37
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿