Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Eylül 2019 20:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Türk Telekom’dan Hediyeli Özür!

Türk Telekom müşterilerinin yaşadığı kesintiden dolayı tepki göstermesi üzerine şirket, müşterilerine 2 ay boyunca aylık 5 GB internet hediye edeceklerini duyurdu.

​Türk Telekom’dan Hediyeli Özür!

İstanbul’da önceki gün yaşanan depremin en çok tartışılan konusu, iletişim problemiydi. Bir anda telefonlarına yüklenen ve yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar 3 GSM operatörüne öfke kustu.


 

Özür Yetmez, Drone’lar Havalanmadı

Özellikle Türk Telekom aboneleri, uzun süre hizmet alamayınca tepkilerin merkezine oturdu. Türk Telekom müşterilerinin yaşadığı kesintiden dolayı tepki göstermesi üzerine şirket, müşterilerine 2 ay boyunca aylık 5 GB internet hediye edeceklerini duyurdu. Burada özür yetmez, bazı bölgelerde 17 saati bulan kesintiler için kamuoyu vicdanını rahatlatan bir açıklama gerekiyor. Eğer şebeke çöktüyse bunun sebebi belirtilmeli. Öncelikle şunu söylemek gerek; dünyada hiçbir operatör tüm yatırımlarını depreme göre yapmaz. Yani yıl 365 gün. Kara yolunda en fazla trafik Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde olur. Çünkü herkes aynı yoldan gitmek ister. O iki bayram için ayrı bir yol yapalım denmez. Aynı şekilde GSM operatörleri de kriz anlarına göre atıl yatırımın büyüklüğünü göze alamaz. Gelelim Turkcell'in dronecell teknolojisine. Neden drone'lar havalanmadı? Turkcell yetkililerinin verdiği cevap şöyle: Havalanmadı çünkü onlara ihtiyaç duyulan bir durum yaşanmadı.




 

Depremde VoLTE Özelliğini Kullanın

Sesle ulaşamayanlar internet üzerinden anlık mesajlaşma uygulamalarına yöneldi ve doğru yaptı. Fakat aynı zamanda yine mobil arama yaparken bunu internet üzerinden sağlayan VoLTE teknolojisi de kullanılabilirdi. Yani akıllı telefonlarda VoLTE özelliğiinin kullanıma açılması gerekiyor. Telefon görüşmesi yaparken mobil veri bağlantısının kesildiğini fark etmişsinizdir. VoLTE ile herhangi bir veri iletişimi kesilmiyor, herhangi bir ücret ödenmiyor.





Editör: Ahmet Şen 
 


Etiketler
Yorum Yap
Teknoloji
​Türk Telekom’dan Hediyeli Özür!
​Türk Telekom’dan Hediyeli Özür!
Türk Telekom müşterilerinin yaşadığı kesintiden dolayı tepki göstermesi üzerine şirket, müşterilerine 2 ay boyunca aylık 5 GB internet hediye edeceklerini duyurdu.
​Herkes Yapabilir! Bu Sistemle Elektrik Faturasını Tarihe Karıştırdı
​Herkes Yapabilir! Bu Sistemle Elektrik Faturasını Tarihe Karıştırdı
Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kerem Çilli, yaşadığı evin çatısına kurduğu sistemle hem kendi tüketimini karşılıyor hem de ürettiği fazla elektriği dağıtım şirketine satarak gelir elde ediyor.
Bakanı Mustafa Varank,: 17 senede çağ atladık
Bakanı Mustafa Varank,: 17 senede çağ atladık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimi E-Berk tarafından yapılan tünel açma makinesinin banttan indirilme törenine katıldı. Bakan Varank, "Küresel rekabette ben de varım diyen 8 ülkeden birisiyiz" dedi.
Tehlike Yaklaşıyor! Robotlar Bir Çok İnsanı İşsiz Bırakacak
Tehlike Yaklaşıyor! Robotlar Bir Çok İnsanı İşsiz Bırakacak
Rus uzmanlar yakın zamanda ülkede birçok alanda boy göstermeye başlayan robotlar ile ilgili araştırmalarında kamuoyunu tedirgin eden sonuçlar açıkladı. Açıklamaya göre, 2030 yılına kadar Rusya’da kendi alanında uzmanlaşmış 20 milyon 100 bin kişi, otel ve restoran çalışanlarının yüzde 73’ü işsiz kalacak.
Ne Bulursak Paylaşıyoruz, Ne Bulurlarsa Çalıyorlar
Ne Bulursak Paylaşıyoruz, Ne Bulurlarsa Çalıyorlar
Son 6 yılda 14 milyar 717 milyon 618 bin 286 kaydın çalındığını biliyor muydunuz?
​Huawei Engeline Facebook da Katıldı
​Huawei Engeline Facebook da Katıldı
Facebook, yeni Huawei telefonlara eskiden olduğu gibi yüklü gelmeyecek. Sadece facebook değil WhatsApp ve Instagram uygulamalarının önceden yüklenemeyeceğini açıkladı.
​Bakandan 19 Mayıs Müjdesi! 200 Bin Liraya Kadar Hibe
​Bakandan 19 Mayıs Müjdesi! 200 Bin Liraya Kadar Hibe
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs 1919‘un 100’ncü yılında gençlere müjde verdi. Bakan Varank, "Bizim için bu yeni dönemin mottosu milli teknoloji, güçlü sanayi" dedi.
​İnternetten Aldığı Kılavuz Başına İş Açtı! 15 Yıla Kadar Hapis İsteniyor
​İnternetten Aldığı Kılavuz Başına İş Açtı! 15 Yıla Kadar Hapis İsteniyor
Oyun geliştirici bir genç, internet üzerinden F-16 kılavuzu satın alması nedeniyle ABD tarafından Gürcistan’da gözaltına alınarak ABD'ye götürüldü.
​Liseliler Yaptı! 1 Saatlik Şarj İle 150 Kilometre Gidiyor
​Liseliler Yaptı! 1 Saatlik Şarj İle 150 Kilometre Gidiyor
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Erasmus + KA2 Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projesi kapsamında, 3 beygir gücünde 30 kilometre hıza sahip, 1 saatlik şarj ile 150 kilometre gidebilen elektrikti araç yaptı.
Bakan Varank, ​300 Bini hibe, 1 milyon TL'ye kadar destek veriyoruz
Bakan Varank, ​300 Bini hibe, 1 milyon TL'ye kadar destek veriyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in “Sanayide Dijitalleşme” temasıyla çıktığı KOBİ Gelişim Destek Programı’nın (KOBİGEL) başvuru sonuçlarını açıkladı. Varank, "Bin 742 proje başvurusuyla beklentilerimizin üzerinde bir rakamla karşılaştık. 300 bin TL’si hibe olmak üzere işletme başına destek miktarı 1 milyon TL’ye kadar çıktı" dedi.
Facebook Çöktü! Facebook’a Neden Girilemiyor?
Facebook Çöktü! Facebook’a Neden Girilemiyor?
Facebook an itibariyle dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışanlar “Sorry, something went wrong. (Üzgünüz, Bir şeyler ters gitti)” uyarısıyla karşılaşıyor
​WhatsApp’tan Ekran Görüntüsü Artık Alınamayacak
​WhatsApp’tan Ekran Görüntüsü Artık Alınamayacak
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a gelen yeni özellik ile özel hayat gizliliği koruma altına alınacak
​Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf
​Doktor ve yaralı genç arasındaki inanılmaz tesadüf
​Türk Telekom’dan Hediyeli Özür!
​Türk Telekom’dan Hediyeli Özür!
Sayıları 2 Günde Arttı! Deprem Sigortanız Yoksa Ne Olur?
Sayıları 2 Günde Arttı! Deprem Sigortanız Yoksa Ne Olur?
Kadın Cinayeti! Tartıştığı Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü
Kadın Cinayeti! Tartıştığı Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:49
Güneş
06:11
Öğle
12:23
İkindi
15:43
Akşam
18:23
Yatsı
19:37
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿