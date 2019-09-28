​Türk Telekom’dan Hediyeli Özür!

Özür Yetmez, Drone’lar Havalanmadı

Depremde VoLTE Özelliğini Kullanın

İstanbul’da önceki gün yaşanan depremin en çok tartışılan konusu, iletişim problemiydi. Bir anda telefonlarına yüklenen ve yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar 3 GSM operatörüne öfke kustu.Özellikle Türk Telekom aboneleri, uzun süre hizmet alamayınca tepkilerin merkezine oturdu. Türk Telekom müşterilerinin yaşadığı kesintiden dolayı tepki göstermesi üzerine şirket, müşterilerine 2 ay boyunca aylık 5 GB internet hediye edeceklerini duyurdu. Burada özür yetmez, bazı bölgelerde 17 saati bulan kesintiler için kamuoyu vicdanını rahatlatan bir açıklama gerekiyor. Eğer şebeke çöktüyse bunun sebebi belirtilmeli. Öncelikle şunu söylemek gerek; dünyada hiçbir operatör tüm yatırımlarını depreme göre yapmaz. Yani yıl 365 gün. Kara yolunda en fazla trafik Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde olur. Çünkü herkes aynı yoldan gitmek ister. O iki bayram için ayrı bir yol yapalım denmez. Aynı şekilde GSM operatörleri de kriz anlarına göre atıl yatırımın büyüklüğünü göze alamaz. Gelelim Turkcell'in dronecell teknolojisine. Neden drone'lar havalanmadı? Turkcell yetkililerinin verdiği cevap şöyle: Havalanmadı çünkü onlara ihtiyaç duyulan bir durum yaşanmadı.Sesle ulaşamayanlar internet üzerinden anlık mesajlaşma uygulamalarına yöneldi ve doğru yaptı. Fakat aynı zamanda yine mobil arama yaparken bunu internet üzerinden sağlayan VoLTE teknolojisi de kullanılabilirdi. Yani akıllı telefonlarda VoLTE özelliğiinin kullanıma açılması gerekiyor. Telefon görüşmesi yaparken mobil veri bağlantısının kesildiğini fark etmişsinizdir. VoLTE ile herhangi bir veri iletişimi kesilmiyor, herhangi bir ücret ödenmiyor.Editör: Ahmet Şen