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Bu haber 28 Eylül 2019 19:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

Sayıları 2 Günde Arttı! Deprem Sigortanız Yoksa Ne Olur?

Silivri merkezli depremde herkes önce yakınlarını sonra sigorta şirketlerini aradı. Hem DASK’ın ALO 125 hem de şirketlerde poliçe sayısı yüzde 30 arttı...

Sayıları 2 Günde Arttı! Deprem Sigortanız Yoksa Ne Olur?

Merkezi İstanbul'un Silivri ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem büyük korku yaşattı. 17 Ağustos 1999'da yaşanan travmanın ardından tedbir almayan, sigortayı unutan, evlerini güçlendirmeyi ihmal eden milyonlarca kişi, 26 Eylül'de yaşanan depremle yeniden uyanış yaşadı. Depremi yaşayanlar önce yakınlarının güvenliğinden emin oldu, sonra bir araya gelme telaşıyla sokaklara akın etti, ardından da evlerinin hasar görüp görmediğini incelemeye koyuldu. Bu sırada çoktandır unutup ihmal ettiğimiz deprem sigortası konusu yeniden ve biraz da pişmanlıkla gündeme geldi. Telefonlara sarılan binlerce kişi, Doğal Afet Sigortaları Kurumunu (DASK) arayarak deprem sigortası yaptırmanın yollarını aradı. Sigorta talebinde yüzde 30'a varan artışlar yaşandığı belirtiliyor. Bu arada bazı sigorta şirketlerinin sigorta yapmayı reddettiği iddiaları da yayıldı. Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, böyle bir iddianın söz konusu olamayacağını söyledi. Eroğlu “Çünkü DASK bir havuz. Oradan doğradan sigorta yaptığı gibi, sigorta şirketleri ve acenteler de prim karşılığı DASK hizmeti veriyor. Yani sigorta şirketlerinin kaçınması için hiçbir sebep yok” dedi. Depremin yaşandığı gün 250 bildirim yapıldığını, yeni sigorta yaptırılması için DASK'ın ALO 125 ve sigorta şirketlerine yoğun talep geldiğini söyleyen Eroğlu, büyük risk altında olan İstanbul'da, ortalama 133 lira olan DASK poliçesini almaya davet etti. DASK'ın sadece binayı deprem, depremin sebep olduğu tsunami ve yangına karşı güvence altına aldığını söyleyen Eroğlu, evdeki diğer değerler için konut sigortası, hayat sigortası ve araçlar için de kaskonun önemine dikkat çekti.




 

SİGORTA YOKSA?

¥ Deprem sigortası zorunludur. DASK yaptırmayanlar devletin sunduğu konut kredisi ve depremde binanın zarar görmesi hâlinde yapılan yardımdan yararlanamıyor.
¥ Bu işlemler için gidildiğinde ilgili kurumlar deprem sigortası belgesi soracak, ibraz edilmezse sigorta yapılmayacak.
¥ Evinize konut sigortası yaptırmanız hâlinde dahi DASK istenir.





 

RAKAMLARLA DEPREM SİGORTASI

¥ Türkiye'de yaklaşık 17 milyon 662 bin konut bulunuyor. Bunların 9 milyon 247 bini DASK'lı.
¥ Rakamlar ülke genelinde sigortalılık oranının yüzde 52,4 olduğunu gösteriyor.
¥ İstanbul'da yeni konutların da etkisiyle bu oran yüzde 63'ü bulmuş durumda.
¥ İstanbul'daki 3 milyon 682 bin konuttan 2 milyon 315 bininin deprem sigortası var.
¥ Depremin vurduğu Kocaeli'de bile sigortalılık oranı yüzde 64,5'te.
¥ Yine depremden en çok etkilenen illerden Yalova'da yüzde 83, Sakarya'da yüzde 81,6 sigorta oranı mevcut.
¥ 2011'de depreme yenilen Van'da dahi konutların yüzde 44,5'i sigortalı.



 

AFETLER İÇİN ÜST KURULUŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığının tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans AŞ, kuruldu. Şirket, doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini yapacak. Türk Reasürans, sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak, yurt dışına aktarılan reasürans primlerinin yurt içinde kalmasını sağlamak amacını taşıyor. Reasürans, kısaca, sigorta şirketlerinin varlıklarının korunması için üst sigorta yapılması anlamına geliyor.



 

ORTALAMA SİGORTA SADECE 133 LİRA

Zorunlu deprem sigortasında fiyatlar risk bölgesi, binanın yaşı, hangi yıl yapıldığı ve metrekare büyüklüğüne göre değişiyor. En düşük fiyat 91 liradan başlıyor, metrekareye göre yükseliyor. 1999 depreminden önceki mevzuata göre yapılan ve 20 yıldan eski binalar daha riskli olarak görülerek prim yükseltiliyor. Marmara bölgesi en riskli bölge olarak nitelendiğinden sigorta bedeli, metrekarenin yaklaşık 2 katına karşılık geliyor. İç Anadolu bölgesinde, örneğin Eskişehir'de 100 metrekare ve 1999 depreminden sonra yapılan bir apartman dairesinin DASK bedeli ise 168 lirayı buluyor. TSB Genel Sek-reteri Mehmet Akif Eroğlu “DASK'da teminat 245 bin lira. Binanızın değerinin yüksek olması hâlinde yüksek teminat talep edebilirsiniz” dedi.



Editör: Ahmet Şen 
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