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Bu haber 28 Eylül 2019 18:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

Kadın Cinayeti! Tartıştığı Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü

Bir kişi, sokak ortasında tartıştığı 19 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

Kadın Cinayeti! Tartıştığı Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay  Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta meydana geldi. 



 

19 Yaşındaki Genç Kadın Kurtarılamadı

Sezer Ç. (21), evde tartıştığı eşini sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Melike Ç. (19), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Melike Ç'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan Sezer Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ölen kadının 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenildi.



 

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eşini bıçakla öldüren katil zanlısı koca emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Kadın Cinayeti! Tartıştığı Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü
Kadın Cinayeti! Tartıştığı Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldürdü
Bir kişi, sokak ortasında tartıştığı 19 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.
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