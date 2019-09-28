İş Makinesi Öğrenci Servisini Bu Hale Getirdi! 11 Yaralı

Tedavi Altına Alınan Yaralıların Durumu İyi

Edinilen bilgiye göre, taşımalı eğitim kapsamında Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'ne gitmekte olan Hüseyin Arslantürk yönetimindeki 61 S 5662 plakalı öğrenci servisi, Araklı-Bayburt karayolunda Ömer Bayram yönetimindeki Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ile çarpıştı. Kazada servis minibüsünde bulunan 7'si öğrenci 10 kişi ve iş makinesi operatörü yaralandı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Ahmet Şen