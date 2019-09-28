​Eski belediye başkanının evi alev alev yandı

Yangın, Düzce'nin Konuralp bölgesi Osmanca mevkisinde meydana geldi.
Ahşap Ev Alevlere Teslim OlduEdinilen bilgilere göre, eski Konuralp Belediye Başkanı Yusuf Ercan'a ait kereste atölyesinin bahçesinde bulunan 3 katlı ahşap evin alt katında sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap evin tamamını sardı.
Eski Belediye Başkanının Evi YandıVatandaşların haber vermesi ile olay yerine Boğaziçi, Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı. Evin eski belediye başkanı Yusuf Ercan'a ait olduğu öğrenildi.
Editör: Ahmet Şen
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