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Bu haber 28 Eylül 2019 22:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Akraba İki Ailenin Alacak Verecek Meselesinde Kan Aktı

Akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

​Akraba İki Ailenin Alacak Verecek Meselesinde Kan Aktı

Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 459. Sokak girişinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. 


 

Alacak Verecek Meselesinde Kan Aktı

İddiaya göre akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silahla birbirlerine rastgele ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede çevre güvenliğini aldıktan sonra incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Editör: Ahmet Şen 
 
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