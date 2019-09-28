Şanlıurfa DKKYB’de Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ülkesel küçükbaş hayvan ıslahı projesi kapsamında GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Gündaş toplantı Salonunda yürütme kurulu toplantısı Gerçekleşti. Toplantıya İlimiz yanı sıra Kahramanmaraş ve Gaziantep illeri katılım sağladı.





GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde gerçekleşen toplantıya TAGEM Personeli Dr. İrfan GÜNGÖR, Enstitü Müdürü İbrahim Halil ÇETİNER Şanlıurfa il Tarım ve Orman Müdürü Dr. Murat ÇAKMAKLI, Enstitü Personeli Hayvancılık Bölüm Başkanı ve Proje Lideri Veteriner Hekim Reşit DEMİR ve Gaziantep, Kahramanmaraş damızlık koyun keçi yetiştiricileri Birliği başkanları ve yetkililerin katılımıyla projelerdeki durumlar konuşulmuştur.





Yönetim Kurulu Başkanı Hasan EYYÜPOGLU toplantı sonunda; “Şanlıurfa İli Damizlik Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu adına tüm Katılımcılara çok teşekkür ederim.”





Editör: Ahmet Şen









