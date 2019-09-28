​TRT Belgesel’in Amerikalı Sunucu Harran’ı Tanıtacak

TRT Belgesel Harran’da

RİKKİ ROATH KİMDİR?

TRT Belgesel'de yayınlanan ve Türkiye'nin çeşitli turistik yerlerini tanıtan gezi programının bu haftaki bölümünde Şanlıurfa’nın Harran ilçesine yer verildi.Programın sunuculuğunu Rikki Lee Roath yapıyor. Amerikalı sunucunu Türkçe aksanı dikkatlerden kaçmazken yayınlanacak olan programın tanıtım bölümünde Harran’ı gayet akıcı bir şekilde anlattığı da gözlemlendi. Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bulunan ve yılda binlerce turistin ilgi ile görmeye geldiği Kümbet Evler konulu program bugün TRT Belgesel kanalında saat 14.20’de yayınlanacak.ABD’nin Dakota Eyaleti’nde yaşayan Craig- Vonda Roath çiftinin tek çocukları olan Rikki Roath, çok az yaşayacağına inandığı için henüz 14 yaşında iken dünyayı gezmeye karar verdi. Rikki Roath, bu düşüncesini ailesine açıkladı. Ailenin bu isteğe sıcak bakmamasına rağmen zorlu yolculuğa çıkan Rikki Roath’un ilk durağı Almanya oldu. Daha sonra Fransa, Belçika, İsviçre ve İtalya’ya giden Rikki Roath, 7 ay önce Türkiye’ye giriş yaptı. İstanbul ve Ankara’da 1’er ay kalan Rikki Roath, daha sonra Erzurum’a gelerek buradaki özel bir dershanede İngilizce derslerine girmeye başladı.Sempatik tavırları ile dikkat çeken Rikki Roath’in tek hayali dünya turundan sonra ülkesinde çiftçilik yapmak. Amerika’da aşçılık kolejini bitiren Rikki Roath, Erzurum’da su böreğinden, mantıya, çiğ köfteden tatlılara kadar kadar birçok Türk yemeği yapmayı öğrendi. Gezdiği her ülkede çok iyi dostluklar kurduğunu vurgulayan Rikki Roath, Türkler’i asla unutmayacağını söyledi. Türk insanın ve yemeklerinin mükemmel olduğunu ifade eden Roath 5 ayda 4 kilo aldığını belirtti.Editör: Ahmet Şen