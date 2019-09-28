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Bu haber 28 Eylül 2019 13:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​TRT Belgesel’in Amerikalı Sunucu Harran’ı Tanıtacak

TRT Belgesel’in bu haftaki konuğu Harran Kümbet Evleri oldu. Rikki Lee Roath’ın sunduğu Belgesel Programında Harran’ın tanıtıldığı bölüm bugün 14.20’de TRT Belgesel kanalında yayında olacak.

​TRT Belgesel’in Amerikalı Sunucu Harran’ı Tanıtacak

TRT Belgesel'de yayınlanan ve Türkiye'nin çeşitli turistik yerlerini tanıtan gezi programının bu haftaki bölümünde Şanlıurfa’nın Harran ilçesine yer verildi.


 

TRT Belgesel Harran’da

Programın sunuculuğunu Rikki Lee Roath yapıyor. Amerikalı sunucunu Türkçe aksanı dikkatlerden kaçmazken yayınlanacak olan programın tanıtım bölümünde Harran’ı gayet akıcı bir şekilde anlattığı da gözlemlendi. Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bulunan ve yılda binlerce turistin ilgi ile görmeye geldiği Kümbet Evler konulu program bugün TRT Belgesel kanalında saat 14.20’de yayınlanacak.




 

RİKKİ ROATH KİMDİR?

ABD’nin Dakota Eyaleti’nde yaşayan Craig- Vonda Roath çiftinin tek çocukları olan Rikki Roath, çok az yaşayacağına inandığı için henüz 14 yaşında iken dünyayı gezmeye karar verdi.  Rikki Roath, bu düşüncesini ailesine açıkladı. Ailenin bu isteğe sıcak bakmamasına rağmen zorlu yolculuğa çıkan Rikki Roath’un ilk durağı Almanya oldu. Daha sonra Fransa, Belçika, İsviçre ve İtalya’ya giden Rikki Roath, 7 ay önce Türkiye’ye giriş yaptı. İstanbul ve Ankara’da 1’er ay kalan Rikki Roath, daha sonra Erzurum’a gelerek buradaki özel bir dershanede İngilizce derslerine girmeye başladı.

Sempatik tavırları ile dikkat çeken Rikki Roath’in tek hayali dünya turundan sonra ülkesinde çiftçilik yapmak. Amerika’da aşçılık kolejini bitiren Rikki Roath, Erzurum’da su böreğinden, mantıya, çiğ köfteden tatlılara kadar kadar birçok Türk yemeği yapmayı öğrendi. Gezdiği her ülkede çok iyi dostluklar kurduğunu vurgulayan Rikki Roath, Türkler’i asla unutmayacağını söyledi. Türk insanın ve yemeklerinin mükemmel olduğunu ifade eden Roath 5 ayda 4 kilo aldığını belirtti.



Editör: Ahmet Şen 
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