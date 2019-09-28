​Şanlıurfa’da Milyonluk Vurgun! 6 Milyon Teklife Hayır, 114 Milyon Teklife Evet Denildi

Sayıştay denetçilerinin hazırladığı rapora göre DSİ, ihale tekliflerindeki fiyat dışı unsurları gerekçe göstererek işi yüksek teklif veren yükleniciye bıraktığı söylendi. Sayıştay, incelemenin ardından elde ettiği bilgilerle istinaden “Kamu ihalelerinde fiyat dışı unsurların hesaba katılabilmesi için söz konusu unsurların idareye fayda sağlayacak fonksiyonda olmalı” uyarısında bulundu.
Milyonluk Vurgun YapıldıBİRGÜN'de alan habere göre; DSİ’nin, kamu yararı gözetmeksizin yüksek bedelli ihale ettiği işler arasında Viranşehir de yer aldı. Yüksek ihale listesinde yer alan Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe İnşaatı Yapım işi 6 milyon TL teklif bulunmasına rağmen, kanuni nitelikte olmayan fiyat dışı unsur puanlaması nedeniyle 114.6 milyon TL’ye ihale edildiği iddia edildi.
Editör: Ahmet Şen
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