​Şanlıurfa’da Acı Olay! Beyaz Eşya Teknisyeni İntihar Etti

Boynuna Astığı İple İntihar Etti

Olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana geldi.İddiaya göre Suruç ilçesinde yaşayan beyaz eşya teknisynliği yapan İbrahim Zamur boynuna geçirdiği ipi tavanına asarak intihar etti. Durumu fark eden ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler, Zamur’u Suru. Devlet Hastanesine sevk ettiler. Burada tedavi altına alınan Zamur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İbrahim Zemur’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzerek Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet ekipleri Zemur’un intihar nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı.Editör: Ahmet Şen