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Bu haber 28 Eylül 2019 10:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​İmamoğlu'nun Odasına Jiletle Girmeye Çalıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında Ekrem İmamoğlu'nun odasına girmek isteyen bir kişinin yakalandı. Yakalalanan şahsın elinde jilet bulunduğu belirtildi.

​İmamoğlu'nun Odasına Jiletle Girmeye Çalıştı

27 yaşındaki İbrahim A., İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek istediğini belirterek içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine dışarıya çıkan İbrahim A. binanın arka bölümünden tırmanarak içeriye girdi.


 

Elinde Jiletle İmamoğlu’nun Odasına Girmeye Çalıştı 

Elinde jilet bulunduğu kaydedilen İbrahim A. İmamoğlu'nun makam odasının balkonuna kadar ulaştı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesi üzerine İbrahim A. kendisine jiletle zarar verdi. Polis tarafından gözaltına alınan İbrahim A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

İmamoğlu'nun ise olay sırasında İBB binasında olmadığı öğrenildi.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​İmamoğlu'nun Odasına Jiletle Girmeye Çalıştı
​İmamoğlu'nun Odasına Jiletle Girmeye Çalıştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında Ekrem İmamoğlu'nun odasına girmek isteyen bir kişinin yakalandı. Yakalalanan şahsın elinde jilet bulunduğu belirtildi.
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