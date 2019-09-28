​Nihat Hatipoğlu'nun Dualı Önlemi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dualı Deprem Denildi

ATV’de katıldığı bir programda depreme karşı dua ile tedbir alan Nihat Hatipoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların tepkisiyle karşılaşan deprem duasını AKP’ye yakınlığıyla bilinen A Haber sayfasında paylaştı.İstanbul’da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisi sürerken, Nihat Hatipoğlu’nun depreme karşı dualı önlem alması büyük tepki uyandırdı. A Haber ise, deprem sonrası toplanma alanlarının yetersizliği ve AKP’nin talancı kent politikasının konuşulduğu saatlerde canlı yayın ekranından “dualı deprem” önlemi alan Hatipoğlu’nun haberini paylaştı.Editör: Ahmet Şen