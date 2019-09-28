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Bu haber 28 Eylül 2019 08:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

Arabada Sigara İçme Cezasına Çözüm Buldu

Türkiye genelinde başlatılan 'Dumansız Araç Uygulaması’ büyük bir yankı uyandırdı. Tepki gösteren vatandaşlarla birlikte sürücülerden ilginç tedbirler gelmeye başladı. Bir vatandaş araba içerisinde ince boru kullanarak cezasız sigara içme yöntemini gösterdi.

Arabada Sigara İçme Cezasına Çözüm Buldu

-Arabada Sigara İçme Cezasına Çözüm Buldu


 

5 Bin Araç Sürücüsüne Ceza Yazıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını verdiği arabada sigara içme cezalarına başlandı. Geçen gün İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı 'Dumansız Araç Uygulaması 2019-1' yapıldı. Uygulamada, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

 

Arabada Sigara İçme Yöntemi

Kamuoyunda büyük yankılara neden olan sigara içme cezalarına tepkiler devam ederken sürücüler de yasağa karşı önlemler aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir kişi ince boru kullanıp, sigarayı dışarıya koyup arabada sigara içme yöntemini paylaştı. Yeni uygulanan araçta sigara içme cezalarına karşı önlem alan vatandaş, cezasız sigara içme yöntemini paylaştı.


İşte o Yöntem;


Editör: Bahar Yüksel
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Arabada Sigara İçme Cezasına Çözüm Buldu
Arabada Sigara İçme Cezasına Çözüm Buldu
Türkiye genelinde başlatılan 'Dumansız Araç Uygulaması’ büyük bir yankı uyandırdı. Tepki gösteren vatandaşlarla birlikte sürücülerden ilginç tedbirler gelmeye başladı. Bir vatandaş araba içerisinde ince boru kullanarak cezasız sigara içme yöntemini gösterdi.
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