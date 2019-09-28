-Arabada Sigara İçme Cezasına Çözüm Buldu

5 Bin Araç Sürücüsüne Ceza Yazıldı

Arabada Sigara İçme Yöntemi

-Arabada Sigara İçme Cezasına Çözüm BulduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını verdiği arabada sigara içme cezalarına başlandı. Geçen gün İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı 'Dumansız Araç Uygulaması 2019-1' yapıldı. Uygulamada, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.Kamuoyunda büyük yankılara neden olan sigara içme cezalarına tepkiler devam ederken sürücüler de yasağa karşı önlemler aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir kişi ince boru kullanıp, sigarayı dışarıya koyup arabada sigara içme yöntemini paylaştı. Yeni uygulanan araçta sigara içme cezalarına karşı önlem alan vatandaş, cezasız sigara içme yöntemini paylaştı.İşte o Yöntem;Editör: Bahar Yüksel