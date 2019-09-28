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Bu haber 28 Eylül 2019 01:30:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Ebru Sanatını Konuşturuyor

Şanlıurfalı Ebru Sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi ebru sanatını icra ederken ortaya çıkardığı sanat eseri değerindeki çalışmaları ile gözleri dolduruyor.

​Şanlıurfa’da Ebru Sanatını Konuşturuyor

Şanlıurfa’da ebru sanatına yeni bir boyut kazandıran Ebru Sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi, yaptığı çalışmaları sergiledi. Çiftçi, ayakkabıdan elbiseye, masadan sandalyeye aklınıza gelebilecek her türlü objeye ebru sanatını işledi.





Sanatçı Çiftçi, ebru sanatı ile ilgili kısa bilgiler vererek şunları ifade etti;

“Ebru sanatında farklı boyutlara kazanılmış dünyada ve ülkemizde ilkler olan 
Kumaş, ahşap, seramik, keçe, doğal taş, 
Urfa nakit taşı, ayakkabı, mobilya, oturma takımı, perde, yatak örtüsü boydan elbise kaftan sal eşarp kravat ceket gömlek gibi binlerde ürün ve obje biblo aksesuar üzerine ebru sanatını naks ediliyor
5 metrelik Büyük Ebru tekleriyle eşsiz renkler ile suyun üzerinde adeta dans edercesine yapılan desenler kumaşlarda can bulması gözleri kamaştırıyor
Moda ile birleşmesi ve günlük kullanımlarda ve özel günler giyilmek üzere tasarlanıyor harika tasarımlarıyla essiz sanat eserleri sanat sevenlere sunuluyor”














Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Ebru Sanatını Konuşturuyor
​Şanlıurfa’da Ebru Sanatını Konuşturuyor
Şanlıurfalı Ebru Sanatçısı Mehmet Alper Çiftçi ebru sanatını icra ederken ortaya çıkardığı sanat eseri değerindeki çalışmaları ile gözleri dolduruyor.
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