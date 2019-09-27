OGM, ​Ağaçlandırma Konusunu Muhtarlara Anlattı

Ağaçlandırma çalışması yapılacak yol güzergahları, ağaçlandırma alanları ve diğer alanlarda yürütülecek çalışmalar hakkında merkez ilçeler Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ile Suruç, Halfeti, Akçakale ve Harran ilçelerinde görev yapan muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.Orman Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarında, ağaçlandırma faaliyeti yürütülecek alanlarda vatandaşların dikilen fidanları koruması, gönüllü olarak fidan dikim çalışmalarına katılmaları için muhtarlara görev düştüğü hatırlatıldı.Toplantılarda muhtarlara; Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinliği kapsamında, Yemyeşil Urfa hedefi doğrultusunda 100 milyon fidanın toprakla buluşturulmasını amaçlayan proje ile tarım dışı ve mera niteliği taşıyan hazine arazilerinde toplan 50 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması planlandığı, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda yapılacak ağaçlandırma çalışmaları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve bu alanlarda işgallere kesinlikle müsaade edilmeyeceği bilgileri aktarıldı.Ağaçlandırma çalışmasında, mülkiyeti kamuya ait olan alanlar dışında vatandaşların özel mülkiyetinde bulunan alanlarda da fidan dikimi yapılabileceği, vatandaşların talep etmesi halinde yüzde 35 hibe ile zeytin, fıstık, badem ağaçlandırması yapılabileceği ifade edildi.